CHP’li Öztunç’tan FinCEN soruları… ‘Zarrab’ iddialarını Meclis’e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü ortaya çıkaran ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgelere ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Belgelerde Reza Zarrab’ın 800 milyon dolarlık rüşvetinin ortaya çıktığını belirten Öztunç şu ifadeleri kullandı:

* Ülkeler arası para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü ortaya çıkaran belgeler dünya gündemine bomba gibi düştü.

20 MİLYARLIK TRAFİK

* ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na(FinCEN) ait belgeler tüm dünyada 2 trilyon dolarlık para transferi yapan 20 isme işaret ederken, bu isimlerden birisi de Türkiye'de sıklıkla rüşvet haberleriyle gündem olan Reza Zarrab.

* Belgelere göre kara para trafiğinin Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir trafik mevcutken, bu para ticaretinde 800 milyon dolar da rüşvet dağıtılmış.

6 SORULUK ÖNERGE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle önerge sunan CHP'li Ali Öztunç’un kamuoyu adına yanıt beklediği sorular şu şekilde:

* Türkiye, ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’ndan (FinCEN) 20 milyar dolarlık para aklama ve 800 milyon dolarlık rüşvet belgelerini istemiş midir?

* İstemiş ise bu konuda ne tür bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?

* İstememiş ise neden istenmemiştir?

* FİNcen'in açıkladığı belgelerde isimleri geçen kişi ve kuruluşlar hakkında MASAK herhangi bir çalışma yapmış mıdır?

* Para trafiğine aracılık eden ve rüşvet alanlar kimlerdir?

* Bu kişiler arasında devlet kademesinde görev yapmış veya hala görevde olan bakan ve bürokrat var mıdır?

İLGİLİ HABER Reza Zarrab'ın para trafiği ortaya çıktı