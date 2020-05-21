CHP’li Şahin: Sağlık Bakanlığı ve hükümet vaka ve ölüm sayılarını düşük gösteriyor!

Hükümetin corona virüsü ile mücadele kapsamında atmaya başladığı normalleşme adımlarına bir tepki de CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'den geldi.

Şahin, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kodlama sistemini uygulamayıp vaka ve ölüm sayılarını düşük gösterdiğini öner sürdü.

CHP’li Şahin, tedbirlerin gevşetilmesinin asıl nedeninin salgının yavaşlaması değil ekonomik sıkıntı yaşayan hükümetin, ülke ekonomisini canlandırmak ve salgını siyasi olarak en az zararla atlatmak olduğunu söyledi.

“ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR”

Normalleşme adımlarının atılabilmesi için hükümeti algı operasyonu yapmakla suçlayan Şahin, “DSÖ bizi övüyor, diyorlar. DSÖ Başkanı Türkiye'yi övmedi, yardım yaptığımız için teşekkür etti sadece.” dedi.

Salgınla mücadelede Bilim Kurulu kararlarının hiçe sayıldığını dile getiren Şahin, “Saray'ın ekonomik ve siyasi süzgecinden geçirerek tedbirleri gevşeterek halk sağlığını tehlikeye atan AKP vaka ve ölüm sayıları konusunda başından beri yalan söylüyor. Hiçbir zaman şeffaf olmadılar. Sayıları düşük gösteriyorlar ki bunu bir başarı olarak gösterip siyasi rant elde edebilsinler” ifadelerini kullandı.

“HASTANELERİ DOLDURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Şahin'e göre normalleşmeye geçilmesinin arkasında hastanelerin boş olması da yatıyor. Hükümeti eleştiren Şahin, şunları söyledi:

* Son zamanlarda tedbirleri gevşetmelerinin ana sebebi, ilk başlarda sıkı uygulamalarla yapılan izolasyon, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasaklarıyla son günlerde yeni vaka sayısı azaldı. Hastanelerdeki doluluk oranı azaldı.

* Şimdi hükümet resmen ‘artık hastanelerde yer açılıyor, dışarı çıkın para harcayın, ekonomi kıpırdasın. Enfekte olup buyurun gelin, hastanelerde yer var' diyor

* Resmen kendi ikballeri ve batırdıkları ekonominin daha kötüye gitmemesi için halkın sağlığıyla kumar oynuyorlar.

SAĞLIK BAKANI KOCA'YA SORDU

Şahin konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

1. Önlemlerin gevşetilmesi konusunda alınan kararlar (parklar, avmler ve bulaşı riskinin en yüksek olduğu berber ve kuaförler ile turizm bölgelerinin açılması ve maçların başlatılması) hangi bilimsel temele dayanmaktadır? Bu konuda alınan kararlar konusunda ekonomik çıkarlar yanında insan sağlığı yeterince gözetilmiş midir?

2. Kararların Bilim Kurulu tavsiyesi ile bakanlık süzgecinden geçirilerek verildiği söylenmektedir. Bilim Kurulu tavsiyesi ile örtüşmeyen uygulamalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

3. Bilim kurulu tavsiye kararları şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

4. Salgının yayılma hızı ve salgına karşı yürütülen savaşımın zaman içerisindeki başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan göstergelerden birisi olan R0 sayısı, bugüne kadar neden açıklanmamıştır? Ülkemizde salgının başladığı günden bu yana R0 değeri ve bu değerdeki değişim nedir?

5. Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 hastalığı için önerilen uluslararası tanı kodları (ICD-10 U07.1 ve U07.2) neden kullanılmamaktadır?

6. Yaptığız bir basın toplantısında bu konudaki soruya DSÖ'nün “şüpheli” kodunu PCR testi yapılmayan ülkeler için önerdiğini, PCR testi yapabilen Türkiye içinse “doğrulanmış vaka” şeklinde kod verdiğini o nedenle ikinci kodu kullanmaya gerek duymadıklarını söylediniz.

DSÖ'nün vaka kodlarıyla ilgili açıklamasından sonra New York'ta test yapılmamış ama klinik, epidemiyolojik, radyolojik olarak Covid-19 bulgusu saptanmış ölen hastalara da Covid-19 tanısı verilerek sayının ikiye katlandığı ortadayken ve ABD'nin yanı sıra PCR testi yapan İngiltere, İskoçya, Almanya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de test yapılmasına rağmen 2.kod verilebiliyor ve sayılar şeffaf olarak açıklanıyor neden böyle bir açıklama yapılmıştır?

Eğer Türkiye'de de PCR testi yanında 2.kod kullanılsaydı vaka ve ölüm sayıları ne olacaktı? İlk vakanın görüldüğü günden bu yana PCR testi uygulanmayan ancak Covid-19 belirtileri ile hastanelere başvuran ve hayatını kaybeden kaç vatandaşımız vardır?

7. İlk Corona virüs vakasının görüldüğü tarihten bu yana tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre yaş ve cinsiyete göre dağılımları nedir?

8. Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

9. Ülkemizde vakanın ilk görüldüğü tarihten bu yana kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır?

10. Vakanın ilk görüldüğü günden bu yana her bir tanı/tarama testinden kaç adet yapılmıştır? Günlere göre her bir tanı/tarama test tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı nedir? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

11. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

12. Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasındaki süre kaç gündür?

13. Tanısı doğrulanmış olgulardaki (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal vb) dağılımı nasıldır?

14. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

15. Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır?

16. Tanısı doğrulanmamış olguların kaçında Covid-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

17. Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır?

18. Yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?

19. Tanı merkezlerine ulaşan örnek sayıları ile test sonuçları neden her bir merkez tarafından yürütülmemekte?

20. Vakanın çıktığı ilk günden bu yana illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu Covid-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bu hastanelerin kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

21. Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar kullanılan ilaçlar nedir? Bu ilaçların tedaviye yanıt oranı nedir? Bu ilaçların yurt çapındaki miktarı ve illere göre dağılımı nedir? Hastaneler bazında bu ilaçların dağıtımı yeterli düzeyde midir? Hastanelerin kaçında ilaç eksikliği yaşanmıştır? Öngörülen hasta sayısına göre ilaç stoku yeterli midir?

22. İllere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen hasta sayısını karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

23. Tanısı doğrulanmış sağlık çalışanı sayısı nedir? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak ve 3. basamak hastane) ve il dağılımı nedir?

24. Bugüne kadar test yapılan sağlık çalışanı sayısı nedir? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?

25. Kişisel koruyucu malzeme stoğu ve üretim kapasitemiz ne düzeydedir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir?