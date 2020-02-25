CHP’li Salıcı’dan CNN Türk muhabirinin sorusuna yanıt: Erdoğan’a sorabiliyor musun?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın, dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediğini basın toplantısında CNN Türk muhabiri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu FETÖ sorularını sordu.

Sorunun ardından CHP’li Salıcı ile CNN Türk muhabiri arasında Erdoğan polemiği yaşandı. CNN Türk muhabiri, Oğuz Kaan Salıcı'ya Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a sorduğu FETÖ sorularını hatırlatarak, “FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması devam ediyor siyasette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir medya kuruluşuna açıklamalar yaptı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bazı sorular sordum dedi. 17-25 Aralık 2013'ten çok kısa bir süre önce, kılıçların çekildiği bir dönemde acaba Kılıçdaroğlu, ‘Bunlarla ne konuştu, ne takım tekliflere neler dedi?' ifadelerini kullandı. ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin adı nereden geliyor?' dedi. Bu açıklamalara CHP olarak yanıtınız ne olur?” şeklinde bir soru yöneltti.

SALICI’DAN SERT TEPKİ

Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorduğu soruya tepki göstererek, “Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip Kılıçdaroğlu böyle sorular sormuştu buna ne cevap vereceksiniz diye sordunuz mu? Ya da sizin sorunuz engellendi mi? Ya da buna bir cevap alabildiniz mi?” şeklinde yanıt verdi.