CHP’li Sarıbal: Hükümet belli ki çiftçiyi ABD Ticaret Bakanlığı ile rekabet ettirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı 2020 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatını eleştirdi.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıbal, “Bu fiyatlar çiftçiyi memnun edecek fiyatlar değildir. Üreticinin insanca yaşayabilmesi için buğdayın kilosu 2 TL olmalıydı ve bu fiyatlar ekim zamanı açıklanmalıydı. Açıklanan fiyatlar üretime teşvik eden değil ‘üretmeyin’ fiyatıdır” dedi.

Sarıbal açıklamasında, “Hükümetin açıkladığı fiyata göre bizim ekmeklik buğdayımız 235 dolar, arpada 182 dolara geliyor. İthal ettiğinizde buğday 249 dolar, arpa 200 dolar. İthal rakamlar daha yüksek. Burada yapılması gereken tek şey şudur; iktidar çiftçinin yaşam ihtiyaçları için olan kar payını, maliyetleri, enflasyondan kaynaklanan sorunları gideren bir fiyat vermelidir ki bu fiyat 2 TL ve üzeri olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“ARTAN FİYATI PİYASAYA UCUZ BUĞDAY SÜREREK KABUL ETMELİ”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şöyle devam etti;

*Bu fiyatı verdiğinde iç piyasa da bir fiyat artışı söz konusuysa dönüp bunu Toprak Mahsulleri Ofisi’nden dengelemeli. Artan fiyatı piyasaya ucuz buğday sürerek aradaki farkı kabul etmeli.

*Piyasa düşüyorsa çiftinin ihtiyacını da prim üzerinden karşılamalı. Kaldı ki bu rakamlar buğday ekildiği gün Ekim, Kasım ayında 2019’da açıklanmalıydı. Dolayısıyla iş ters gidiyor, gitmeye de devam ediyor.

“ÇİFTÇİYİ EZME FİYATI”

*Yine belli ki Hükümet çiftçiyi ABD’nin Ticaret Bakanlığı ile rekabet ettirecek. Yine piyasayı çiftçi üzerinden terbiye edecek. Rakamlar çiftçinin ihtiyacını karşılayan, çiftçiyi yeniden üretime teşvik eden, gelecek yıl daha fazla üretmesini sağlayacak bir fiyat değildir.

*Bu fiyat ‘üretmeyin’ fiyatıdır. Bu fiyat ithalata karşı çiftçiyi ezme fiyatıdır. Bu fiyat Türkiye’de tarımı götürmeye dair bir fiyattır. Kısaca bu fiyatlar yeterli değildir.