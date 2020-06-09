CHP’li Tanal çürümüş karpuzları paylaştı: Fakir fukaraya mı dağıtılacak?

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yerli tüccarlar tarafından İran'dan getirilen, haftalarca Van'da istasyonda tren vagonlarında bekletilerek çürüyen tonlarca karpuzla ilgili dikkat çekici video ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

“FAKİR FUKARAYA DAĞITILACAĞINA İNANMAK İSTEMİYORUZ”

Tanal paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı.

* Yerli tüccarların İran'dan getirdiği karpuzlar, Van'da istasyonda haftalarca vagonda bekletilince bozuldu.

* Vagondaki karpuzları yere atan mağdur tüccarlar, “Çürük karpuzu halkımıza yediremeyiz. Karpuz çürümüş. Sağlıklı değil. Gelip analiz edebilirler” diyor.

* Devamına dikkat. Peki kayyumla yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlığın aşevi ve çorba dağıtım araçlarının karpuzların içinde ne işi var?

* Geçerken uğramışlardır! Kalkıp da seçmece yapıp götürüp ihtiyaç sahiplerine yedirecek halleri yok ya…

“ÇÜRÜMÜŞ VEBAL ALTINA GİREMEYİZ”

* Haftalardır güneşte bekleyen, İran’dan getiren tüccarların bile ‘Çürümüş, vebal altına giremeyiz’ dediği karpuzların fakir fukaraya dağıtılacağına inanmak istemiyoruz.

* Ortada kalan karpuzlar Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri (TASİŞ)’e devredilmişse de çürüyen meyve ayıklanıp dağıtılır mı?

* Ya peki resmi ve sivil giyimli askerlerimiz istasyonda ne arıyor? Sağlam olduğuna kanaat getirilen karpuzların seçilip sivil araçlarla kışlalara götürülecek hali yok.

* Yoksa çürük karpuz vagonlarını askerlerimize temizletmiyorlardır. Sağlamlar sivil araca, çürükler belediye araçlarına şeklinde bir talimat yoktur…

“SORUŞTURMA BAŞLATILSIN”

* Şaka bir yana, bu video ve fotolar ihbar kabul edilsin. Soruşturma başlatılsın. Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Kaymakamlığı aşevlerindeki karpuzlar ile Van, Şırnak ve Hakkari'deki kışlalardaki karpuzlar sağlık açısından analiz edilsin.

* Şayet vagonlar askerimize, kınalı kuzularımıza temizletiliyorsa bunun da hesabı sorulmalıdır. Ayrıca çöpe atılacak karpuzlar neden belediye harfiyat kamyonlarıyla taşınıyor?

* Karpuzların çürümesine kim sebep olduysa onların vagonları temizlemesi gerekiyor.

“LOJİSTİK FİRMASI KORUNMASIN”

Tanal, karpuz vagonlarının fiyat bilgisini de paylaşarak şunları söyledi:

* Karpuz vagonlarının 160 tanesi İran'a, 25 tanesi TCDD Taşımacılık'a ait. Karpuzları vagonlara yükletip getiren lojistik firması biliniyor.

* Karpuz sahipleri, “Çürüdü” diye karpuzları teslim almadı. Bu karpuzlar göz göre göre çürütüldü. Karpuzlar çürümeden önce dağıtılsaydı ya?

* 185 vagonu boşaltıp temiz bir şekilde TCDD'ye teslim etmesi gereken lojistik firmasıdır. Temizlik ücreti nereden baksanız 200 bin TL tutuyor.

* Firma korunmasın. Plansızlık ve beceriksizliğin müsebbipleri hesap vermeli! Sorumlular istifa etmelidir. Çürük karpuzları seçip götürenlerden, askeri kışladan getirenlerden, bu görüntülere sebep olanlardan hesap sorulmalıdır.

Konunun takipçisiyiz. Bu arada istasyonun güvenlik kameraları var. Baştan sona ne yapılıp edildiği bu kayıtlardan izlenebilir. Her şey ortada. Söze gerek var mı?

“GÖRÜNTÜLERİ BANA ULAŞTIRANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜLER”

CHP’li vekil Tanal, görüntülerin yankı uyandırmasının ardından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktardı: “Öğrendiğime göre Van’daki çürük karpuz skandalıyla ilgili yetkililer, görüntüleri bana ulaştıranların peşine düşmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Yani boşuna hesap sorulmasını bekliyoruz. Bu arada vahim görüntülerin devamını, askerimizi koruma maksatlı yayınlamıyorum. Duyurulur…”