CHP’li Tanal’dan RTÜK Başkanı’nın sözlerine tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in haber sunan spikerler için yorum yasağından bahsettiğini hatırlatarak ”Fatih Portakal haber sunarken yorum yapamasın. Böyle bir karar alınsın. Ancak ‘Ver mehteri’ diyerek muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşlar bu yasaktan muaf tutulsun” ifadelerini kullandı.

Tanal yaptığı açıklamada, RTÜK'ün özerk ve bağımsız yapısının kağıt üstünde kaldığını savunarak şunları söyledi:

* RTÜK yasasında kurulun, idari ve mali özerkliğine vurgu yapılıyor, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğu belirtiliyor. Ancak pratikte böyle değil. RTÜK’ün başındaki şahıs, yorum yasağından bahsediyor. Asıl dertleri FOX TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal’dır.

* Kıvranmanıza gerek yok; “Fatih Portakal akşam haber sunarken yorum yapamaz” diye karar alın, kurtulun. ‘Ver mehteri, ver coşkuyu’ sloganı eşliğinde muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşları da yasaktan muaf tutmayı unutmayın. Onlara yorum yapmak serbest olsun.