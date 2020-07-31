CHP’li Tezcan’dan Karacasu kaymakamına tepki

Aydın Karacasu’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin'e, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı’na bir demet çiçek sundukları için ceza yazan Karacasu Kaymakam'ı Ahmet Soley’e CHP Aydın Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan tepki gösterdi.

BOP KAYMAKAMLARI

SÖZCÜ’nün manşetini paylaşan Tezcan tepkisini, “Atatürk'e hakaret serbest, saygı suç. Sevr'e iltifat serbest, Lozan'a hürmet suç. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal beyin onurlu hatırası bir yanda, BOP Kaymakamlarının utanç vesikaları diğer yanda. Sevrcilerle BOP'çular el ele. Tesadüf değil, BOP eşbaşkanının BOP Kaymakamı!”şeklinde dile getirdi.