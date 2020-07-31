Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Tezcan’dan Karacasu kaymakamına tepki

Atatürk anıtına çiçek koyup saygı duruşunda bulunan Halil Erdaş ile İsa Çetin’e Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira ceza kesen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'e CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan sert tepki gösterdi. Tezcan sosyal medya hesabından  SÖZCÜ’nün manşetini paylaşarak “Boğazlıyan Kaymakamı Kemal beyin onurlu hatırası bir yanda, BOP kaymakamlarının utanç vesikaları diğer yanda” dedi.

Latif SANSÜR
15:54 -
Haberler Gündem
CHP’li Tezcan’dan Karacasu kaymakamına tepki

Aydın Karacasu’da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin'e, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde Atatürk Anıtı’na bir demet çiçek sundukları için ceza yazan Karacasu Kaymakam'ı Ahmet Soley’e CHP Aydın Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan tepki gösterdi.

Foto: Sözcü / Söz konusu cezayı SÖZCÜ bugün manşetine taşıdı.

BOP KAYMAKAMLARI

SÖZCÜ’nün manşetini paylaşan Tezcan tepkisini, “Atatürk'e hakaret serbest, saygı suç. Sevr'e iltifat serbest, Lozan'a hürmet suç. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal beyin onurlu hatırası bir yanda, BOP Kaymakamlarının utanç vesikaları diğer yanda. Sevrcilerle BOP'çular el ele. Tesadüf değil, BOP eşbaşkanının BOP Kaymakamı!”şeklinde dile getirdi.

İLGİLİ HABERAtatürk anıtına çiçek koymak suç sayıldı!Atatürk anıtına çiçek koymak suç sayıldı!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more