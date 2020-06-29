CHP’li Tığlı: Halı sahalar artık açılsın

Corona virüsü salgını sonrası alınan önlemler çerçevesinde 15 Mart günü halı sahalar da kapatıldı. 1 Haziran’da açılan halı sahalar 4 Haziran günü yeniden kapatıldı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “AVM’ler açıkken, kafeler, restoranlar faaliyetteyken ve tüm futbol maçları oynanırken halı sahalarda nasıl bir tehlike görülmüştür ki, bu spor tesisleri hâlâ açılmıyor” diye sordu ve halı sahaların da açılmasını istedi.

Tığlı, normalleşme süreciyle tüm futbol müsabakalarının da oynanmaya başladığını hatırlatarak, insanların iç içe olduğu AVM'lerin, restoranların ve kafelerin açıldığını, futbol müsabakalarının oynandığını belirtti ve şunları söyledi:

MAAŞ ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR

* Bilim Kurulu en kısa sürede halı sahaları gerekeli önlemler eşliğinde açılması için yeni bir karar vermeli. 11 Mart'ta ülkemizde çıkan ilk corona virüsü vakasıyla birlikte Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 15 Mart'ta kapatılan halı sahalar, 1 Haziran'da açılmıştı ancak 4 Haziran'da tekrar kapandı. Bu uygulamanın gerekçesini, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına bağlamak doğru değil.

* AVM’ler açıkken, kafeler, restoranlar faaliyetteyken, futbol maçları oynanırken halı sahalarda nasıl bir tehlike görülmüştür ki, hâlâ açılmıyor. Halı saha işletmecileri, kira, vergi, sigorta ve çalışan maaşlarını ödemekte zorlanıyor. Hijyen kurallarını uygulayan tüm halı sahalar açılmalı. 1 Temmuz'da düğün salonları da hizmete girecek. Halı sahalara çalım atılmasın.