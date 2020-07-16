CHP’li Torun’dan belediyelere destek çağrısı

CHP Genel Merkezinde gündeme ilişkin yorumlarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun belediyeler için destek çağrısında bulundu.

Yüzde 9 olan bütçe gelirlerinden belediyelerin payının 6'ya kadar düşürdüğünü söyleyen Torun, şunları söyledi:

* Birçok vergi gelirlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağladınız yetkisine verdiniz ama belediyelerimiz bu yokluk içinde hizmet vermeye çalışıyor.

* Bakın bazı balıkçılara bazı sektörlere mazotta KDV indirimi sağladınız ki doğru yaptınız, destekliyoruz.

* Ama bunu kamu hizmeti yürüten kamu hizmeti yapan belediyelerimize de yapın bazı istisnalardan belediyelerimizi de faydalandırın. Türiye'deki bin 389 belediyenin hepsine istiyoruz.

“BUNUN BEDELİNİ HEP BERABER ÖDERİZ”

Torun, belediyelerin vergi indirimlerinden faydalandırılmasının vatandaşa daha iyi hizmet vermenin çabası içinde olması açısından önemli olduğunu söyledi. Torun şöyle konuştu:

* 10 maddelik bir açıklama yaptık belediyelerimizdeki durumun düzeltilmesi ve kaynaklarının arttırılması, daha iyi hizmet vermede önünün açılması için ama tık yok.

* Sonuçta biz sadece kendi belediyelerimize istemiyoruz Türkiye'deki bin 389 belediyenin hepsine istiyoruz, siyasi parti ayrımı yapmadan ama sizin umurunuzda değil.

* Yine Saray’dan karar vereceksiniz, saraydaki ne isterse, ne söylerse yine o olacak ama o ikna edilmeden ya da karar vermeden hiçbir şey değişmeyecek. Fakat bilin ki bunun faturası hepimize çıkacak bunun bedelini hep beraber ödeyeceğiz.

* Çünkü yerel yönetimlerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olan, 7 gün 24 saat hizmet vererek sorunları çözen bir birimimiz. Eğer bu birimleri daha fazla zayıflatır gelir kaynaklarından mahrum bırakırsak bunun bedelini hep beraber öderiz.

“ATANAN KAYYUMLAR LÜKS İÇİNDE”

HDP'li belediyeleri kayyum atanmasını değerlendiren Seyit Torun, şunları kaydetti:

* Seçimle gelen seçimle gider. Orada herhangi bir suç unsuru varsa yargı orada devreye girer, yasalara aykırı bir davranış olmuşsa sonuçta ona göre yapılır ama burada maalesef geçmişte olduğu gibi seçimle gelen belli bir idareyle görevden alınıyor.

* Biz bunu tüm belediyelerimiz için bunu söylüyoruz, AKP'li belediyelerimiz içinde bunu söyledik seçimle gelen seçimle gider.

* Asıl üzücü olan kayyum atıyorsunuz onların ne kadar lüks ne kadar israfın içinde olduğu belli bunları da takip ediyoruz.