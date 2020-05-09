CHP’li Umut Oran’dan iktidara ”Kayıp kuşak yaratmayın” çağrısı: İktisat ve eğitim fakültelerine öğrenci alımını durdurun

Oran şunları söyledi: “2019 mezunları bile iş bulamamışken, 2020 ve 2021 yılı üniversite mezunlarının da ‘kayıp kuşak' olmaması için özel önlemler alınmalıdır. Öncelikle yeni işsiz sayısının giderek artmasında önemli yer tutan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Eğitim Fakülteleri'nin öğrenci alımları hemen durdurulmalıdır.

Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın bu tabloyu gördüklerine eminim. Çok büyük bölümü işsiz kalacak on binlerce gencimiz haziran ayında yapılacak sınavla göz göre göre yeniden bu fakültelere yönlendirmemelidir.

Bu fakülteler yerine öğrenciler yeni açılacak yapay zeka danışmanlığı, dijital veri madenciliği veya bulut teknolojileri mühendisliği gibi mesleklere yönlendirilmelidir.

Yeni mezunların da en büyük sorunu olan ‘Öğrenim/Katkı Kredileri' silinmeli ve tüm gençlerin borçsuz bir şekilde hayata başlamasının ilk adımı atılmalıdır.”