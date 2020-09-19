CHP’li vekil: Ankara’da salgın kontrolden çıkıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara'yla ilgili uyarılarda bulundu. İlgezdi, “Ankara'da salgın kontrolden çıkıyor. Coronavirus vakaları arttı. Ankara'da çocuk hastanesine bile yetişkin korona hastaları yatırılıyor” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, “Ankara Şehir Hastanesi'nde normalleşme döneminde yalnızca 3. kule pandemi hastanesi iken şu an 1 ve 2. kule de pandemi hastanesi oldu. Odalar iki kişiliğe çıkarıldı, Numune Hastanesi'nin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başladı ama yine yetmediği için şimdi de çocuk hastanesine yetişkin Covid-19 hastaları yatırılmaya başladı” diye konuştu.

“DAHA SERT TEDBİRLER ALINMALI”

Salgına karşı Bilim Kurulu'nun önerdiği daha sert tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen İlgezdi, “Tatilden, köylerinden büyükşehirlere geleceklerle diğer büyük şehirlerin de Ankara'ya benzeyeceği aşikardır. Çok daha sıkı önlemler alınmazsa, salgın iyice kontrolden çıkacak” şeklinde konuştu.

“DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK”

İlgezdi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya “Vaka sayıları sürekli artıyor. Uzmanlar Ekim- Kasım gibi durumun daha da kötüleşeceğini ifade ediyor. Sağlık çalışanları arasında ölümler ve bulaşma oranlar sürekli artmaya devam ediyor. Hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülüyor, ciddi ek önlemler almayı düşünmüyor musunuz?” diye sordu.

“ÇALIŞMA ŞARTLARI NEDENİYLE 800 İSTİFA YAŞANDI”

CHP'li İlgezdi, “İnsan üstü bir çaba ile 7 aydır çalışan hekimler ve sağlık çalışanları bu şartlarda daha ne kadar devam edebilecek? Bu tempo ve yaşananlar sağlık çalışanlarında psikoloji bırakmamaktadır. Tükenmişlik içinde hizmet vermeye çalışıyorlar. Sağlık örgütlerinin tespitlerine göre bu süreçte direkt çalışma şartları, yeterli koruyucu kişisel ekipmana ulaşamama ve iş yükü nedeniyle yaklaşık 800 istifa gerçekleşti. İlgiler ise şartları iyileştirmek için hiçbir çaba harcamıyor” diye konuştu.

“YÜKSEK MAAŞ SÖYLENTİLERİ ŞİDDET SEBEBİ”

Hekimler için sürekli olarak ek ödeme yapılacak açıklamalarına dikkat çeken İlgezdi şöyle devam etti: “Ek ödeme müjdeleri verilen sağlık çalışanları hakkında sanki toplumda çok yüksek maaş alıyorlar imajı yaratılmıştır. Bu imaj, hayatları pahasına hasta bakan hekimler ve sağlık çalışanlarını yönelen şiddetin ana sebeplerinden biri olmaktadır. Üstelik tüm müjdelere rağmen birçok hekim ve sağlık çalışan ek ödemelerini almamıştır.”