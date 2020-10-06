CHP’li vekil Aydınlık coronaya yakalandı

Dünyayı kasıp kavuran Türkiye’de de etkisini yitirmeyen corona virüsü salgınına yakalananların sayısı giderek artıyor.

Son olarak siyasilerden salgının pençesine düşen isim CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık oldu.

CHP’Lİ BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Çidir, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çidir, “Saygıdeğer kamuoyuna bildirilir CHP Şanlıurfa milletvekilimiz sayın Aziz Aydınlık beyin corona testi sonucu pozitif çıkmıştır yalnız tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alınmıştır sağlık durumu gayet yerindedir dualarınızı esirgemeyiniz” ifadelerini kullandı.