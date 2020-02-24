CHP’li vekil bakkal oldu, dert dinledi!

Son günlerde giderek artan ekonomik sıkıntılar sonrasında CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz vatandaşın nabzını tutmak için ilginç bir yola başvurdu.

Zonguldak’ın Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bakkal olarak bir gün esnaflık yapan Yavuzyılmaz yaşadıklarını videoya kaydederek kamuoyuyla paylaştı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Sevgili dostlar bugün Yeni Mahalle’deyiz. Ekonominin iyiye gittiği söylemleri arasında halkın ekonomisinin nereye gittiğini yerinde inceleyeceğiz. Bugün vekil değilim, bugün bakkalım” diyerek vatandaşın nabzını tuttu.

50 LİRA KAZANABİLDİ

Bakkal raflarının boş olduğunu söyleyerek vatandaşların genelde veresiye aldığını ifade eden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

*Kara kaplı defter diyoruz da bir yerde hayat kurtaran bir defter. Karınlarını doyuramadıkları için intihar edenler var. Düşünün ki bir süpermarkete gitse, karnını doyurmak istese parası yoksa hiçbir şey alamaz. Acımasız bir dünya.

Vatandaşın elektrik, su ve doğalgaz için bin lira aylık harcama yaptığını, hastaneye gidenlerin ilaç ve muayene ücretleriyle ilgili sıkıntılarını dinleyen Yavuzyılmaz bir gün boyunca 50 liralık satış yapabildi.

Günün sonunda bakkalın sahibine hesabı devreden Yavuzyılmaz, “Esnafımıza, vatandaşımıza Allah kolaylık versin. Bu ekonomik krizde çok zor koşullar altında yaşamaya çalışıyorlar. Gerçekten çok zor” dedi.