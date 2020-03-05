CHP’li vekil Corona virüsü nedeniyle sınırda mahsur kalan bin şoförü Meclis’e taşıdı!

Türkmenistan'ın Lütfabad Sınır Kapısı’nı kapatması üzerine Türk TIR şoförleri sınırda mahsur kaldı. Sınıra yakın mesafedeki bir parkta bekleyen bine yakın şoför, yetkililere seslendi. Hastalık kapmaktan korktuklarını belirten işçiler, yiyecek ve içeceklerinin azaldığını çarşıda da Çin malı ürünler olduğu için yiyecek alamadıklarını anlattı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, konuyu Meclis’e taşıyarak Ticaret, Sağlık ve Dışişleri Bakanları’nı göreve çağırdı.

“TİCARET, SAĞLIK, DIŞİŞLERİ BAKANLARINI GÖREVE DAVET ETİYORUM”

Konuyla ilgili TBMM’de konuşan ve bakanlara seslenen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur şöyle konuştu:

* Türkmenistan’ın girişlerine izin vermediği, Türkiye’nin geri dönmelerini sağlayamadığı -çoğu Hataylı- bin şoförümüz Lütfabad Sınır Kapısı’nda on beş gündür corona virüs esareti yaşıyor.

* Şoförlerimizin bulunduğu parkın etrafı tel örgülerle çevrilmiş ve çarşıya inmelerine dahi izin verilmiyor.

* Yiyecekleri, içecekleri azalmış, hijyen yok, maske yok, corona virüs salgını yanı başlarına kadar gelmiş ama korunma tedbirleri yok, hâlleri içler acısı.

GEREKEN ADIMLAR DERHAL ATILMALIDIR

* Geçen hafta da yetkilileri göreve davet etmiştim, bir kez daha yineliyorum: Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı derhâl gerekeni yapmalıdır.

* Eğer, şoförlerimizin Türkmenistan’a giriş yapmaları sağlanamıyorsa sağlıklı bir şekilde yuvalarına geri dönmeleri, ailelerine kavuşmaları konusunda gereken adımlar derhal atılmalıdır.