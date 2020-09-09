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CHP’li vekil Erol: 10 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ülke genelinde artan vaka artışlarına dikkat çekerek salgının kontrolden çıktığını iddia etti. Erol, ”Alınacak en önemli tedbir Türkiye genelinde 10 gün süre ile sokağa çıkma yasağının ilan edilmesidir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
23:48 -
Haberler Gündem
CHP’li vekil Erol: 10 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ülke genelinde yaşanan vaka sayılarında büyük bir artış olduğunu ifade ederek sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep etti.

“SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI”

Twitter hesabından açıklama yapan Erol, şunları kaydetti:

* Salgın kontrolden çıktı. Çember daraldıkça artık dostlarımızın ve aile bireylerimizin maalesef pozitif sonuçlarını almaya başladık.

* Alınacak en önemli tedbir Türkiye genelinde 10 gün süre ile sokağa çıkma yasağının ilan edilmesidir. Bu çağrımız herkes tarafından seslendirilmelidir.

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aile Avrupa CHP Corona Dünya Elazığ Gürsel Erol Türkiye Twitter
Son güncelleme: 23:50 09.09.2020
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