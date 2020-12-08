CHP’li vekilden corona açıklaması: Hatay’da bir haftada 306 ölüm gerçekleşti

CHP’li Güzelmansur, Hatay’da yüzde yüzün üzerinde artan corona virüsü vakalarına dair açıklama yaptı. Hatay’ın yakın takibe alınmasını isteyen Güzelmansur, tam karantina çağrısında bulundu.

“TEST SONUÇLARI BİR HAFTA İLE 10 İÇİNDE AÇIKLANIYOR”

Güzelmansur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Hatay’da corona vaka artış oranı Aralık ayının ilk haftasında yüzde 125’e çıkmıştır. Yoğun bakımlar dolu.

* Son 7 günde 306 vatandaşımızı kaybettik. Dolayısıyla insanlar endişe ve panik içinde.

* Bu artışın sebebi nedir? Yeterli test yok. Yeterli filyasyon ekibi yok. Test sonuçları bir hafta ile 10 gün içinde açıklanıyor.

* Hatay’da durum bu kadar vahim iken, Hatay yakın takibe alınmadı. Hatay’ın but an önce takibe alınmasını istiyoruz.

* Artışın durdurulmasını istiyoruz. Hiçbir kesimi mağdur etmeden bir an önce tam karantina başlatılmalıdır.