CHP’li vekil hayati tehlikeyi atlattı

Bir süre önce corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve günlerdir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı. CHP'li Aziz Aydınlık'ın, sağlık durumu ile ilgili son durumu kızı Erbil Aydınlık sosyal medya hesabından yaptı. Erbil Aydınlık, babası Aziz Aydınlık'ın corona virüs tedavisi nedeniyle uzun süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan normal servise alındığını, bir müddet daha hastanede tedavi altında bulunacağını yazdı. Erbil Aydınlık, şu açıklamayı yaptı:

“Bu sürecin başından itibaren yakın takipte olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, Grup Başkanvekilimize, PM Üyelerimize, Milletvekillerimize ve yanımızda olan, dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan arayan soran dost, akraba, hemşehrililerimize ve partililerimize teşekkür ve minnetlerimizi sunarız. Güzel dileklerini ve dualarını eksik etmemelerini temenni ediyoruz. Darısı şifa bekleyen tüm hastalarımıza”

6 EKİM’DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi normal serviste devam eden CHP'li Aziz Aydınlık, Corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyurarak, “Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullanmıştı.