CHP’li vekilden Antalya için vahim tablo: Vaka sayısı 3,5 ayda 5 kat arttı

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya'daki corona virüsü mücadelesinin pek çok soru işareti taşıdığını, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından verilerin büyük bir titizlikle gizlendiğini belirterek, “Şehrin temiz olduğu algısına harcadıkları enerjiyi ortak mücadele için harcasalardı, bugün ne turiste yan gözle bakılırdı ne turizm sermayedarlarına” dedi.

VAKA SAYISI 5 KAT ARTTI

Vali tarafından 31 Mayıs'ta nüfus başına düşen vaka sayısına göre Antalya'nın 81'inci il olduğunun açıklandığını hatırlatan CHP'li Özer şöyle devam etti:

* Mayısta günlük görülen vaka sayısı 100 civarındaydı. 1 Haziran'da kısıtlamalar kalktı, turistler gelmeye başladı.

* Çeşitli kurumlardan aldığımız bilgilere göre, eylül başı günlük ortalama vaka sayısı 350 iken bu sayı 15 Eylül'de 480'i buldu.

* Yani artık günlük ortalama 500 vaka tespiti yapılmaya başlanmış durumda. Yani 3,5 ayda vaka sayısında 5 kat artış var”

“İZOLE OLANLARA BAKILMIYOR”

Antalya ili genelinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede tedaviyi gerektirmediği için evlerine gönderilen hastalardan çok sayıda şikayet aldığını belirten CHP'li Özer, “Durumu hafif ve orta seyirde olduğu için evlerine gönderilenler izolasyon süresince kontrol edilmediklerini, kendilerine ilaç gönderilmediğini ve acil durumlar için verilen telefon numarasına ulaşamadıklarını söylüyorlar. Belli ki durumu daha ağır hastalarla ilgileniliyor ve evdeki hastalara vakit ayrılamıyor” diye konuştu.

Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

* Antalya şehir merkezinde yaklaşık 300 aile hekimi var. Her birinin ortalama hasta sayısı 15 ise filyasyondan iyi ihtimalle 4.500 hastanın takibi yapılıyor demektir.

* Hastaların iddiaları göz önünde bulundurulduğunda anlıyoruz ki, hekimler ve sağlık çalışanları hastalara yetişemiyor ama bu durumun muhatabı onlar değil.

* Bu durumun muhatabı ve sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır, salgını yönetemeyen hükümettir.

“ANTALYA'YA 3,5 AYDA 2 MİLYONA YAKIN TURİSTİN GELDİ”

En büyük riske sahip Rusya'dan da olmak üzere Antalya'ya 3,5 ayda 2 milyona yakın turistin geldiğini hatırlatan Özer şunları kaydetti:

* Ülkemize girişte hiç kimseye test yapılmazken ülkelerine dönerken yapılan testlerde ortalama 10-15 turistte pozitif sonuç görülmekte. Keşke salgın kurallarına uygun turizm yapılsaydı. Vaka artışının sadece turistlere bağlanması elbette çok doğru değil.

* Düğünler, bayram kutlamaları, yazlıkçılar ya da mevsimlik tarım işçilerinin de etkisi olabilir ama kesin olan, durum sunulandan kesinlikle daha ciddi.

* Dün İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yıllık ve ücretsiz izinlerini durdurdu, 65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.

* Yani turizm kenti Antalya'da durum vahim demek istemiyoruz ama resmi veriler açıklanmadığı sürece kendi tespitlerimiz üzerinden yorum yapmaya devam edeceğiz.

* Belli ki Sağlık Bakanlığı gizliliği korumak için sağlık çalışanları üzerinde büyük bir baskı kurmuş vaziyette. Valiliğin ise zaten ağzını bıçak açmıyor. Umarız bu gizli saklı yürüttükleri mücadele, hastalığın Antalya'daki tüm bacaları sarmasına neden olmaz.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENİYOR”

Antalya'da yaklaşık 150 sağlık çalışanının corona virüsüne yakalandığını ve bir hekimin de hayatını kaybettiğini belirten CHP'li Özer açıklamasını şöyle noktaladı;

* Sağlık çalışanları herkesten 10 kat daha fazla bu hastalık riskiyle karşı karşıya ama Bakanlık bunu meslek hastalığı olarak kabul etmiyor.

* Acilen sağlık çalışanlarının sosyal hakları düzeltilmelidir. Emekliye ayrılanlar ve yoğun tempo sonucu istifalar nedeniyle sağlık çalışanı sayısı gün geçtikçe azalırken vaka sayısının artıyor olması son derece ürkütücüdür.

* Bugün pandemi hastanelerindeki servisler doluyken, yatak sayıları artırılmaktayken, yeni servisler açılmaktayken hala Antalya'daki ciddiyetin dile getirilmemesinin tek sorumlusu Sağlık Bakanlığıdır. Bile bile vatandaş hastalıkla burun buruna bırakılmaktadır.