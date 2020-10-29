CHP’li vekile protokolde yer ayrılmadı, ortalık karıştı!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de Valilik binası önünde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protokolde kendisine yer verilmemesine tepki gösterdi.

“EKSİKLİK VARSA ÖZÜR DİLEYİM”

Törenin ardından kendisine protokolde yer verilmediğini belirten Çetin Arık'la bir araya gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın iddiaları yalanlayarak, “Herkes tek tek arandı ve davet edildi. Kameralara bakalım eğer anons edilmemişseniz ben özür dileyim. Ama anons edilmişseniz siz çıkın özür dileyin. Eğer protokolde de yer verilmesi konusunda eksiklik varsa özür dileyim” diye konuştu.

“AKP’Lİ VEKİLE YER AYRILDI, BANA AYRILMADI”

Valilik binasında Şehmus Günaydın ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık AKP Milletvekili İsmail Tamer’e yer ayrıldığını söyleyerek tepkisini şöyle dile getirdi:

* Ben alana geldim ve yarım saat yer aradım. Sayın Valimiz protokolü anons ederken CHP Milletvekilini anons etmedi. Ben bu şehrin 110 bin oyunu almış bir temsilcisiyim.

Sayın İsmail Tamer ne ise ben de oyum. Burada CHP Milletvekilinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz. Bunu partime ve ülkeme bir hakaret olarak görüyorum.

Vali hepimizin valisi saygı duyuyoruz. Bu bayram hepimizin bayramı. Sayın Valimizde Cumhuriyet sayesinde Kayserimizin valisi. Kendisi de görecektir ki ismim anons edilmedi.

AKP milletvekili İsmail Tamer'e yer ayrılmış bana yer ayrılmadı. 15 dakika bekledim. Bütün dairelerin müdürleri, sivil toplum kuruluşları, il başkanları anons edildi. Seçilmiş bir milletvekiliyim. Burada yok sayılamamı kabul edemem. Ben 9 çocuklu çiftçi bir ailenin doktor olarak çıkmış ve CHP'nin Milletvekili oluşumu Cumhuriyet'e borçluyum”

“VALİLİK TARAFINDAN ARANDIK”

Çetin Arık'ın açıklamalarının ardından söz alan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise şöyle konuştu: “Bu bayram Türk milletinin bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'i hepimiz ileriye götürmek için ne yapmamız gerekiyorsa yapmak zorundayız. Dün Valilik tarafından arandık. Bana katılıp katılmayacağımıza yönelik sorulan soruya katılacağımız belirttik. Bunu bir provaktör olarak görüyor ve bunu da kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Tamer, açıklama yaptığı sırada araya giren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e ise “Siz benim muhatabım değilsiniz” diyerek çıkıştı.

“ÜLKENİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Tamer'in açıklamalarının ardından tekrar söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tepkisini şöyle sürdürdü: “Vali makam aracında Türk Bayrağı taşıyor. Kayseri'nin Valisi hepimizin ortak paydası. İktidar partisinin milletvekilini arayıp ‘katılacak mısınız?' diye soruyorlar. Ben de CHP'nin milletvekiliyim. Beni aramadılar. ‘Katılacak mısınız?' diye sormadılar. Ama biz özel kalemi aradık ve ‘Yarın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacağız' dedik. Aradığımız halde protokolde yer ayrılmaması, oturacak yer verilmemesini ülkenin takdirine sunuyorum”