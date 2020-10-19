CHP’li vekiller 81 ile dağıldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaflarla ilgili 17 maddelik çözüm önerisinden sonra CHP'li vekillere talimatı verdi. CHP'liler, 81 ilde halkın dinlemek için harekete geçti. Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İzmir Milletvekili Kani Beko, Hakkari ve Van'a gitti, izlenimlerini şöyle aktardı: “Halk ekonomik buhran yaşıyor. ‘Nefes alamayacak durumdayız' diyorlar. İşsizlik had safhada. Küçükbaş hayvancılık bitme noktasında. Hakkari'ye yatırım gelmesini istiyorlar. Van'da, kayyum atanan belediyede işçileri sendika baskısı var.”

HAKKARİ

‘KONUŞMAYA KORKUYORLAR'

Erzurum'a giden Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise şunları söyledi: “Sıkıntı yaşıyorlar ama çok ürkeklik var. Bazı iş adamları bizimle gizli-saklı görüştü, hiçbir yerde isimlerinin geçmemesini, fotoğraf paylaşmamamızı rica edenler oldu. Bir iş insanı, ‘Derdimizi dile getirme şansımız yok. Söylersem ekonomik, siyasi anlamda baskılar görürüm' dedi. Birçoğunun borcu var. Sicil affı istiyorlar.”

ERZURUM