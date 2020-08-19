CHP’li vekillerden JES çağrısı!

Türkiye JES'lerinin yüzde 58'inin bulunduğu Aydın'da jeotermal tartışmalar bitmiyor. Bu yıl içinde 15 bin dekar alanın ihaleye çıkarılmasına dikkat çeken Aydın CHP Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız yaptıkları ortak yazılı açıklamada insan sağlığı ile ekosistemin göz önünde bulundurularak ihalelerin iptal edilmesini istedi, iktidarın jeotermal politikasını eleştirdi.

HAVA, SU, TARIM ALANLARI, MERALAR KİRLETİLİYOR

CHP'li üç milletvekilinin ortak açıklamalarında izin süreci devam eden JES'lerin durdurulması istendi. Bülbül, Tezcan ile Yıldız, “Türkiye'de işletmede bulunan JES’lerin yüzde 58'i Aydın'da bulunuyor. Plansız ve denetimsiz faaliyet gösteren bu santraller, Aydın'ın havasını, suyunu, tarım alanlarını, meralarını yıllardır kirletiyor. Gerekli denetimler ve ölçümler yapılarak mevzuata uygun olmayan santrallerin ruhsatları ve ilgili ÇED Kararları iptal edilmeli. İzin süreci devam eden santraller durdurulmalıdır” görüşünü paylaştı.

İHALELER İPTAL EDİLMELİ

Milletvekilleri yaptıkları açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi:

* Yeni maden sahaları için ilan edilen yerler artarak devam ediyor. Sadece Aydın'da şubat ayında 5 bin hektara yakın alan, geçtiğimiz ay ise 10 bin hektara yakın alan ihale ilanına çıkarıldı. Bu alanların ne kadar sit alanı, mera, orman, tarım alanı, yerleşim yeri ya da kültür mirası alanı içerdiği tespit edilip açıklanmalı.

* İnsan sağlığı ve ekosistem göz önüne alınarak ihale ilanları iptal edilmeli. Çiftlik jeotermal sahası şehrin ısıtılması için derhal Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmeli, kamu ve Aydın halkına geri kazandırılmalı.