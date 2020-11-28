CHP’li Veli Ağbaba coronaya yakalandı

CHP’nin aktif milletvekillerinden biri olan Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLADIK”

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere…