CHP’li Veli Ağbaba: Türkiye’de faşizm var!

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu baskılar açık bir faşizmdir. 12 Eylül'de darbeci paşaların yapamadığı işleri bu rejim yapıyor. Fethullahçıların yargıyı ele geçirdikleri dönemde yapamadıklarını bunlar yapıyor” diyerek tepki gösterdi.

“TÜRKİYE'DE FAŞİZM VAR”

Muhaliflere karşı Türkiye'de cadı avının başlatıldığını öne süren Ağbaba, şöyle konuştu;

* Türkiye'de tam bir faşizm var.

* Konuşan düşünen herkesin sorgulandığı, takip edildiği bir dönemi yaşıyoruz.

* Gazeteciler, yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanıyor. Bunun en güncel örneği Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'dur.

* AKP ile eleştirisel haber ve paylaşım yapan herkesin üzerinde ağır bir baskı var.

* Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmaya çalışılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, sosyal medyadaki gençler izlenerek fişlenerek baskılar yapılıyor. Bu baskılar açık bir faşizmdir.

* 12 Eylül'de darbeci paşaların yapamadığı işleri bu rejim yapıyor.

* Fethullahçıların yargıyı ele geçirdikleri dönemde yapamadıklarını bunlar yapıyor.

* Eğer Fethullah bunları görse baskıda kendisini geçtikleri için bunlarla gurur duyardı.

* Darbe döneminde bile yaşamadığımız baskıyı Türkiye üzerinde hissediyor.

* OdaTV'nin kapatılmasının gerekçesine baktığımız zaman insanın gülesi geliyor.

* Nasıl ki Fethullahla mücadele eden insanlar o ağır baskıları yırtıp attıysa bu baskıları da yırtıp atacaktır.

“FETHULLAH'IN DARBEYLE YAPAMADIĞINI BUNLAR HUKUK ELİYLE YAPIYOR”

4'üncü sınıf demokrasilerinin olduğu ülkelerde bile böyle ağır bir rejimin olmadığını ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

* AKP 3Y olarak tabir ettikleri yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele diye geldiler.

* Ancak üçünde de zirveye çıktılar hele hele yasaklar konusunda dünyanın 4'üncü sınıf demokrasilerinin olduğu ülkelerde bile böyle ağır bir rejim olmadı.

* Sosyal medya kullanıcılarından Türkiye'nin bilinen gazetecilerine kadar büyük bir baskıyla susturulmaya çalıştırılıyor.

* Sözcü gazetesine FETÖ soruşturması açacak kadar aklını yitirmiş.

* Hukukun askıya alındığı bir dönem yaşıyoruz.

* FETÖ ile kim mücadele etmişse onlar yargılanıyor.

* Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı Fethullah ne yapacaksa bunlarda şu an aynısını yapıyor.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Karşımızda örgütlü bir baskı rejimi, örgütlü bir kötülük düzeni var. Buna karşıda mücadele etmek temel görevimiz” diye konuşan CHP'li Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

* Eğer 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi başarılı olsaydı Emin Çölaşan'ı Fethullah sorgulayacaktı, Burak Akbay'ı sorgulayacaktı, Barış Terkoğlu'nu, Barış Pehlivan'ı tutuklayacaktı.

* Fethullah'ın darbesi gerçekleşmesi durumunda yaşanacak olanların aynısı şuan yaşanıyor.

* Fethullah'ın darbeyle yapamadıklarını bunlar hukuk eliyle yapmaya çalışıyor.

* Türkiye'de hak, hukuk, özgürlük diyenler kazanacaktır, Türkiye'de demokrasi diyenler, laiklik diyenler kazanacaktır.

* Faşizmin olduğu her yerde direniş olur faşizmin olduğu her yerde demokrasiyi savunan insanlar olur.

* Biz de sonuna kadar, bedeli ne olursa olsun demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

“CHP FAŞİZME TESLİM OLMAZ”

CHP Grup başkanvekili Engin Özkoç'a yapılan saldırılara karşı mücadele edeceklerini dile getiren CHP'li Ağbaba, sözlerine şöyle noktaladı;

* Engin Özkoç'un yaptığı şey Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği kelimeleri tekrarlamaktan başka bir şey değildir.

* Fezleke düzenlenecekse bu konuşmayı yapanlara düzenlenir.

* CHP faşizme teslim olmaz, CHP baskıya teslim olmaz.

* CHP 12 Eylül'de baskı düzenine teslim olmadı partimize kapatanlara teslim olmadı.

* CHP'li milletvekilleri, il başkanları kurşunların önünde boyun eğmediler bunların önünde de boyun eğmezler.

* Biz Engin Özkoç'un sonuna kadar yanındayız diz çökmeyiz, boyun eğmeğiz, teslim olmayız bedeli ne olursa olsun bunlarda mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu karanlık düzeni yırtıp atıp Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.