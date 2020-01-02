CHP’nin başkan adayı, Şehir Hatları’na atandı

CAFER AKTÜRK KİMDİR?

Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne getirilen Cafer Aktürk, 1965 Sivas Zara doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 2011'de aktif siyasete atılan Aktürk, 2012-2014 yılları arasında CHP ilçe sekreterliği, 2015'ten seçimlere kadar da ilçe başkanlığı yaptı. Sivas Zara Yardımlaşma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Zara Dernekler Federasyonu üyeliği bulunan Aktürk, evli ve bir çocuk babası.