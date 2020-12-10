Çiftçiden habersiz tarlasına enerji nakil hattı diktiler

Denizli'de TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 21'nci Bölge Müdürlüğü, 380 Kv Yatağan Denizli–Denizli Batı–Denizli 4 Enerji İletim Hattı güzergâhında şebeke güçlendirme projesi başlattı. Kente ikinci bir noktadan enerji teminini sağlayarak alternatif enerji nakil hattı oluşturan proje için Beylerbeyi'ne trafo merkezi kuruldu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak hattın geçeceği birinci sınıf tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanım izni istendi.

TOPRAK KORUMA KURULU TARIM ARAZİSİNİ KORUMADI

Denizli'de dönemin valisi Hasan Karahan önderliğinde toplanan Toprak Koruma Kurulunun tarım arazilerini etkileyecek projede tarım topraklarından yana tavır almadıkları ortaya çıktı. Bünyesinde Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA temsilciliği gibi sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı kurul güzergâhın tarım dışı kullanımına izin verdi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ‘kamu yararı kararı' verdiği projeye Cumhurbaşkanlığı tarafından da ‘acele kamulaştırma kararı' çıkarıldı.

DİREKLER 4 İLÇEDEN GEÇİYOR

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy mahallesinden Denizli'ye uzanan güzergah Babadağ'ın Kıranyer, İncilipınar, Kelleci, Oğuzlar, Mollaahmetler köylerindeki, Sarayköy ilçesine bağlı Acıdere, Beylerbeyi köylerindeki, Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa köylerindeki ve Pamukkale ilçesine bağlı Karakova, Goncalı, Korucuk, Irlıganlı, Eldenizli köylerindeki birinci sınıf tarım arazilerinden geçecek. 380 Kv'lık ana hatta Beylerbeyi'ndeki trafodan Denizli Organize Sanayi Bölgesine uzanan 49 dev direk dikilecek. 154 Kv'lık hatlardan Salihağa'daki güneş enerji santraline uzanan güzergahta 30, Goncalı'daki hidroelektrik santraline yönelen güzergahta da 29 direk dikilecek.

KÖYLÜLERİN İTİRAZ ETME ŞANSI OLMADI

Başlayan projeden ise köylüler ancak direkler tarlalarına dikilince haberdar oldu. Acil kamulaştırma kararı gereği itirazda da bulunamayan mağdur üreticiler tarım topraklarının bir bölümünü kaybetti. Fakat asıl itiraza eden olan olay ise tarlalardan bir hat geçmesi gerekirken üç hattın birden geçirilmeye çalışılması oldu. Acil kamulaştırma kararı olmayan 154 Kv'lık diğer iki hat için Üzerlik'te köylüler isyan etti TEİAŞ'ı mahkemeye vererek projenin durdurulmasını istedi.

BİZE DE BİR SORSAYDINIZ?

Bir sabah tarlasında dev direklerle karşılaştığını anlatan Üzerlik köyü üreticilerinden Ali Akçay, şöyle konuştu; “Bizden hiçbir izin alınmadı. Kamulaştırma kararından önce ne bir bilgi verildi ne tebligat yapıldı. Kendi mülkümüz hakkında kararı biz veremedik. İtiraz da edemedik. Bir sabah tarlamda direkleri gördüm o kadar. Bir hat geçecek dendi şimdi bazı tarlalardan üç hat geçiyor. Tarlanın önemli bir bölümünü kullanamayacağız. Direklerin bulunduğu alanda duruma göre 900 metrekare büyüklüğünde kayıplar oluşuyor. Direkler tarlaları berbat etti. Ana hatta anlayış gösteriyoruz ama diğerleri hakkında kamulaştırma kararı olmadan kafalarına göre arazilerimizi gasp etmelerini kabul etmiyoruz. Öte yandan neden geçirmediler? Tabii oraları kodamanların toprakları burası garibanların toprakları”

VERİMLİ TARIM ARAZİLERİNE NASIL İZİN VERİLİR?

Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise amacı tarım topraklarını korumak olan Toprak Koruma Kurulunun bu izni nasıl verdiğinin sorgulanması gerektiğini belirterek, “Hattın geçtiği yerlerde birinci sınıf sulu tarım toprakları bulunuyor. Özensiz bir proje hazırlanmış. Daha kestirme güzergahlar, tarım arazilerini asgari etkileyecek güzergahlar mevcut. Ama böyle bir değerlendirme yapılmamış. Bu bölge pamuk, mısır ekiminin yapıldığı ve meyveciliğin yaygın olduğu değerli topraklara sahip. Verimli arazilere yazık oldu” diye konuştu.