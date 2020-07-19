Cinayet ve şiddet mağduru kadınlar meydanlarda haykırdı: İstanbul Sözleşmesi uygulansın!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere STK üyeleri ve halk, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını protesto etmek için başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok noktasında eylem düzenledi.

İstanbul’da ise eylemciler Kadıköy ilçesi Beşiktaş İskelesi Önü’nde toplandı. Etkinliğe sanatçıların yanı sıra kadın şiddetinin mağdurları da katıldı. Eylemcilerin ortak talebi ‘İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması oldu.

“BEN BU AİLE YAPISINI KABUL ETMİYORUM”

Etkinlikte konuşma yapan, öldürülen Muhterem Evcil’in kızı Deren Melis Göçmen, “Benim annem çıplak ayakla karakola koştuğu zaman ‘Aileni yıkma’ derken nasıl bir aile yapısıydı bu? Sizin bahsettiğiniz aile yapısı eğerki kadının şiddet gördüğü, çocukların tecavüze uğradığı şekliyse ben bu aile yapısını kabul etmiyorum” diye konuştu.

Sanatçı Melek Mosso ise, “Umarım bu yasalar uygulanacak. Tekrar tekrar meydanlarda güçlü bir şekilde bu sefer barış ve güzellik çığlıkları atacağız. Lütfen özgürlüğümüz için bağırmaya, sesimizi yükseltmeye devam edelim. Yasaların arkasında durmalarını istiyoruz herkesin. Bizim kendi kanatlarımız var ve kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞME İÇİN GEREKİRSE ÖLÜRÜZ DEMEYE GELDİK”

Öldürülen Selda Karaçelik’in kız kardeşi, “Lütfen devletimize yalvarıyoruz. Ne gerekiyorsa yapılsın. 6284 yasası kadınlarımızı yaşatacak. Devletimiz de bizimle birlikte olsun” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav konuşmasında, “İstanbul Sözleşmesi için gerekirse ölürüz demeye geldik. Çünkü o bizim hayat meselemiz. ‘Aile yapısını bozuyor’ diyorlar. Kadınlar evlendiklerinde öldürülüyorlarsa niye evlenmek istesinler. Aile yapısı Emine Bulut çocuğunun gözleri önünde öldürülürken bozulmuyor, babalar öz çocuklarını boşanmalarını engellemek için öldürüyor da aile yapısı bozulmuyor da şimdi mi bozuluyor?” ifadelerini kullandı.

“KIZIM POMPALIYLA VURULDU, DEVLET MERMİYE İNDİRİM YAPTI”

Öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “Herkes kadın ama burada bir erkek var. Ben hem anne hem babayım. Benim kızım pompalı tüfekle vuruldu. Bu devlet ne yaptı biliyor musunuz? Mermi hakkı 200’ken 1000’e çıkarıldı. Bu 200 kişiyi öldüreceğinize 1000 kişiyi öldürün demek. Yüzde 25 indirim yaptılar mermilere. Bugün de İstanbul Sözleşmesi’ne el atıyorlar. Ömrüm yettiği kadar İstanbul Sözleşmesi’ne dokunamayacaklar” diye konuştu.

“YASAYA DOKUNURSANIZ BENİ VURAN ADAM TEKRAR VURACAK”

Evli olduğu erkek tarafından engelli bırakılan Handan Aşkın şunları söyledi:

* 34 yaşındayım 2 çocuk annesiyim. 4 buçuk yıl önce abimle ben silahla yaralanarak omurulik felci kaldım. Çok şükür hayattayım. Bununla yetmiyor hiçbir şey. Kadın cinayetleri dursun diye buradayız. 6284 no’lu yasayada dokunuyorlar. Bizim haklarımıza neden dokunuyorsunuz ki.

* Liderlerin, başkanların eşleri evlatları bir tacize, sözde hakarete, şiddete uğradığında yer yerinden oynuyor da biz böyle vurulduğumuzda neden kimse sesini çıkarmıyor? Bizim arkamızda durmadığınız gibi yasamıza neden dokunuyorsunuz.

* Siz bu yasaya dokunursanız 28 yıl ceza almış beni bu hale getirmiş adam 5-10 sonra çıktıktan sonra beni yine vurup bu hale getirecekti. Benim evlatlarıma siz mi sahip çıkacaksınız. Devletimize sesleniyorum.

“BENİM KIZIM BİR CANİNİN ELİNDE GİTTİ”

Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Sevtap Şahin’in annesi o anları şöyle anlattı:

* Çığlıklarını duydum. Onu boğarken çığlıklarını duydum. 155 ihbardan 20 dakika sonra geldi. Belki de işini bitirmişti kızımın. Kapıyı açmak savcıya telefon edip izin istiyorlar. Ben bağrıyorum ne olur kırın kapıyı diye. Yapmıyorlar. En sonunda içerideki cani kızımın işini bitirdikten sonra sigara da içmiş başında. Kendi açtı kapıyı. Kızım çoktan ölmüştü.

* Sağlıkçılar girip içeri kalbini çalıştırdı kızım 2 gün komada kaldı. Ben kaybettim onu. Benim yavrum gitti. Benim yavrum bir caninin elinden gitti. Bir de diyorlar ‘koruyoruz’. Kimi koruyorsunuz siz ya. Hastanede gelmişler yapacağımız bir şey var mı diyorlar polisler. Siz görevinizi yapmadınz, benim kızımın 4 ay koruma kararı olduğu halde siz benim kızımı korumadınız, burada yapacağınız bir şey yok dedim.

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