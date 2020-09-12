Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna ‘Anaokulunu istemiyoruz’ pankartı astı

Erzene Mahallesi’nde yaşayan H.A., iddiaya göre, evinin karşısında bulunan anaokulundan gelen çocuk sesinden rahatsız oldu. Tepkisini dile getirmek için de balkonuna, üzerinde “Mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu istemiyoruz” yazılı pankartı astı.

Okula gelen öğretmenler ve veliler pankartı görünce hem şaşkına döndü hem de H.A.’ya tepki gösterdi.

Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel, şunları söyledi:

* Pankartı görünce çok şaşırdık ve anlam veremedik. Geçen yıl, çocuklarımızın bahçede oynarken çok ses yaptığı gerekçesiyle ihtarname yollamıştı. Burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, ruhsatları tam olan bir okul.

* Çocuklarımız, sadece sabah ve akşam birer saat olmak üzere bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. İletişim de kuramıyoruz.

* Pankartta ‘semt sakinleri’ adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Şaşkınlık içindeyiz.

* Bölgede 28 özel anaokulu ve 7 kolej bulunuyor. Hepsinin ruhsatları ve izinleri var. Ruhsatı olan bir kurumuz ve yapacağımız hiçbir şey yok.

* Pankartı gören velilerimiz de sinirlendi. Bazıları sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yaptı. İçinde çocuk sevgisi olmayan kişinin hayata bakışı da olumlu olmaz.

“ÇOK ZORUMUZA GİTTİ”

Öğrenci velilerinden Kadir Çetinkaya ise şöyle konuştu:

* Çocuğumu almaya geldiğimde pankartı gördüm. Açıkçası çok zoruma gitti. Pankartı sosyal medyada paylaştım.

* Bu okula 3-6 yaş arası çocuklar geliyor. Bir çocuk sesi nasıl bir rahatsızlık verebilir? Birbirimize karşı saygılı olmalıyız.

* Eşimle beraber sağlık çalışanı olduğumuz için şu süreçte birçok şeye şahit olduk. Ama bu durum çok zorumuza gitti. (DHA)