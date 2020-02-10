Çocuk yaşta evliliği savunan profesör neye uğradığını şaşırdı

24 Ocak’ta Elazığ’ı vuran 6.8’lik deprem sonrası attığı tweet’le büyük tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer, girdiği derste büyük bir şok yaşadı. Sosyoloji dersi Grup 2 hocası olan Gencer, sabah saatlerinde öğrencilerine ders vermeye başladı.
ABDULLAH GÜL’Ü ÖRNEK GÖSTERDİ
Bedri Gencer, çocuk yaşta evliliği meşru kılan sözlerini hatırlatan öğrencilere “Cır cır yapma” diyerek tersledi. Gencer, öğrencilere “Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verirken, öğrenciler topluca sınıfı terk etti.