Çocukların gözü önünde eşine kurşun yağdırdı

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi’ndeki İcra Dairesi yakınında meydana geldi.

Gençosman köyünde yaşayan Ramazan A.’ya, ayrı yaşadığı eşi Firdev A., boşanma davası açtı. Ayrıca 3 çocuğunun geçici velayetini aldı. Ramazan A., bu sabah yanına çocuklarını da alıp, velayet işlemlerini yaptırmak için icra dairesine giden eşini takip etti.

Kısa süreli takibin sonunda Firdevs A.’nın yanına yaklaşarak, çocuklarının gözü önünde tabancayla art arda ateş etti. Yüzünden ve sırtından vurularak yaralanan Firdevs A. kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklar ise korkuyla kaçtı.

Firdevs A., ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan A. otomobiliyle kaçtı.

Hastanede tedaviye alınan Firdevs A.’nın çocukları yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki evlerine götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.’yı yakalanmak için çalışma başlattı. (DHA)