Çoklu baro teklifi coronaya rağmen Adalet Komisyonu’nda!

Çoklu baro sistemine ilişkin görüşmelerin başladığı Adalet Komisyonu’nda salonun küçüklüğü nedeniyle sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

Ankara Valiliği'nin pandemi gerekçesiyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 15 gün süreyle yasakladığını hatırlatan muhalefet milletvekilleri, buna karşın komisyon toplantısının yapıldığı alanın sosyal mesafe kurallarına aykırı olduğunu bu nedenle toplantının ertelenmesini talep etti.

İtirazlara rağmen hararetli tartışmalar ile başlayan komisyon toplantısında, muhalefet milletvekilleri iktidar partisine, ”Sizin yüzünüzden öleceğiz, yazıklar olsun” diyerek tepki gösterirken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ”Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına göre şu an Meclis en riskli alan olarak görünüyor” dedi.

Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise, milletvekillerinin bu talebine karşı, ”Teklifimizi en büyük salon olan Plan Bütçe Salonu'na aldık ve burayı sosyal mesafe kurallarına göre dizayn ettik. Ama tahmin ettiğimizden daha fazla kalabalık olduğu için burada sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor” cevabını verdi.

BARO BAŞKANLARI İSTENMEDİ

Komisyon toplantısına aralarında İstanbul, Ankara, Trabzon barosu başkanlarının olduğu 7 baro başkanının katılmasına TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından ret yanıtı gelmişti.

Kanun teklifine göre üye sayısı 5 binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği’nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan tüm illerde, en az 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. Bu değişiklikten şimdilik İstanbul, Ankara ve İzmir baroları etkileniyor. 50 bin üyeli İstanbul’da, 20 bin üyeli Ankara’da ve 10 bin üyeli İzmir’de en az beş yeni baronun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

Barolar ve hukukçular, teklifin Türkiye'deki yargı sisteminde adaletsizlik ve düzensizlik yaratabileceğini dile getirerek teklife karşı çıkıyor.



Baro başkanları geçen hafta da teklifi protesto etmek için Ankara’ya savunma yürüyüşünde bulunmuş, Ankara girişinde yürüyüşleri engellenmişti.