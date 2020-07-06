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Çoklu baro teklifi yasalaşmadan, Ankara’da isim başvurusu yapıldı

Adalet Komisyonu’ndan geçen ‘Çoklu Baro’ yasa teklifi TBMM’den geçip yasalaşmadan, Ankara Barosu’ndan bölünme ile ilgili başvuru yapıldığı ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, 'Çoklu Baro' teklifi genel kurulda geçmeden bölünmeye başladı. Daha şimdiden Başkent Ankara Barosu'nu bölmek için baro isim başvurusu yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ali Ekber Şen / MERSİN
23:00 -
Haberler Gündem
Çoklu baro teklifi yasalaşmadan, Ankara’da isim başvurusu yapıldı

Günlerdir kamuoyunda tartışılan ve Adalet Komisyonu'ndan geçen ‘Çoklu Baro' yasa teklifi meclisten geçip yasalaşmadan, Ankara Barosu'ndan bölünmeye yönelik isim başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

HUKUK PARÇALANMAYA BAŞLADI

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu ile ilgili akşam saatlerinde bir paylaşımda bulunarak başvuruyu duyurdu.

Antmen, konu ile ilgili paylaşımında, “Türkiye, Çoklu Baro teklifi Genel Kurulda geçmeden bölünmeye başladı. Daha şimdiden Başkent Ankara Barosu’nu bölmek için baro isim başvurusu yapıldı. Türkiye’nin başkentinde bile yargı ve hukuk parçalanmaya başladı! Uyuma Türkiyem!” ifadelerini kullandı.

PATENT BAŞVURUSU

CHP'li Antmen'in paylaşımında yer verdiği belgelere göre, 04.07.2020'de Ankara Hak ve Adalet Barosu ismi ile online yapılan patent başvurusunda bulunuldu.

Ankara CHP Mersin sosyal medya TBMM Türkiye Twitter
Son güncelleme: 23:01 06.07.2020
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