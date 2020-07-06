Çoklu baro teklifi yasalaşmadan, Ankara’da isim başvurusu yapıldı

Günlerdir kamuoyunda tartışılan ve Adalet Komisyonu'ndan geçen ‘Çoklu Baro' yasa teklifi meclisten geçip yasalaşmadan, Ankara Barosu'ndan bölünmeye yönelik isim başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

HUKUK PARÇALANMAYA BAŞLADI

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabı Twitter'dan konu ile ilgili akşam saatlerinde bir paylaşımda bulunarak başvuruyu duyurdu.

Antmen, konu ile ilgili paylaşımında, “Türkiye, Çoklu Baro teklifi Genel Kurulda geçmeden bölünmeye başladı. Daha şimdiden Başkent Ankara Barosu’nu bölmek için baro isim başvurusu yapıldı. Türkiye’nin başkentinde bile yargı ve hukuk parçalanmaya başladı! Uyuma Türkiyem!” ifadelerini kullandı.

PATENT BAŞVURUSU

CHP'li Antmen'in paylaşımında yer verdiği belgelere göre, 04.07.2020'de Ankara Hak ve Adalet Barosu ismi ile online yapılan patent başvurusunda bulunuldu.