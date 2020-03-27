Corona testi pozitif çıkan CHP’li eski vekil Türkiye’ye seslendi

Aynı zamanda hekim olan CHP 24. dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün corona virüsü testi pozitif çıktı. Hastane odasından çektiği bir videoyla sevdiklerine ve Türkiye’ye seslenen Öğüt ‘evde kalın’ uyarısında bulundu.

Paylaştığı videoda “Bir hekim olarak ben bu hastalığa yakalandıysam sizlerin daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum.” diyen Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

* O yüzden market alışverişleriniz çok azaltın, sokak gezmelerinizi çok azaltın, büyüklere ziyaretlerinizi çok azaltın. Sıkıcı bir durum ama geçecek.

* Ne olur evde kalın, evde kalın, evde kalın. Evde kalmak bu hastalığın en büyük ilacı. Bu arada benim sağlık durumum gayet iyi ne ateşim var. Çok az öksürüğüm var.

* Genel sağlık durumum iyi, iştahım yerinde. Bir iki gün içinde taburcu olmayı düşünüyorum.

POZİTİF HABERİNİ DE CHP'Lİ İSİM DUYURMUŞTU

Öğüt'ün testinin pozitif çıktığı haberini duyuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız” mesajını paylaşmıştı.