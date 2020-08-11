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Corona vakaları patlayınca diş klinikleri tıkandı! En erken randevu 10 gün sonraya…

Corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle yatak kapasitelerinin dolduğu Ankara'da diş hekimlerinin neredeyse tamamı temaslı hastalar için sahaya sürüldü, bu kez de diş poliklinikleri çalışamaz hale geldi. Hastalara en erken randevunun 10-15 gün sonrasına verildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Sağlık sistemi yamalı bohçaya döndü. Bakanlık ipin ucunu iyice kaçırdı" dedi.

Sozcu.com.tr
11:15 -
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Corona vakaları patlayınca diş klinikleri tıkandı! En erken randevu 10 gün sonraya…

Ankara’da corona virüsü vakalarındaki artışın devam etmesi ve hastanelerde boş yatak kalmaması üzerine temaslı hastaların takibinde algoritmayı değiştiren Sağlık Bakanlığı, sahaya sürdüğü diş hekimlerine, hastalara evde ilaç tedavisine başlama yetkisi tanımıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir (Depo Photos)

Filyasyon ekipleri, sayısı her geçen gün daha da artan temaslı hasta sayısına yetişemeyince Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’da görev yapan diş hekimlerinin neredeyse tamamını sahaya sürme kararı aldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şunları söyledi:

BAKANLIK KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

* Türkiye genelinde vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını, Ankara’da boş yatak kalmadığını söylediğimizde bakan, gerçekle yüzleşmek yerine rakamlar üzerinde oynayarak açıklama yapmayı tercih etti. Vaka sayıları arttıkça, sahada canla başla mücadele eden filyasyon ekipleri temaslı hastaya yetişmekte zorlanıyor. Kontrolü yitiren bakanlık, bunun üzerine çözümü polikliniklerde birer ikişer doktor bırakarak tüm diş hekimlerini sahaya sürmekte buldu.

VATANDAŞI ÇARESİZ BIRAKIYORLAR

* Bu kez de diş poliklinikleri hizmet veremez hale geldi. Bu polikliniklerde randevusuz hasta bakma uygulaması sonlandırıldı. 182’yi aradığınızda da en erken randevuyu ilçedeki yoğunluğa göre 10-15 gün sonrasına veriyorlar. Poliklinikler önünde yığılmanın önüne geçmek isterken, vatandaşı çaresiz bırakıyorlar. Zaten çökmek üzere olan sağlık sistemi, COVID-19 sürecindeki akıl dışı uygulamalar nedeniyle yamalı bohçaya döndü. Artık dikiş tutacak hali de kalmadı. Bakanlık, ipin ucunu iyice kaçırdı.

Ankara CHP Corona doktor Murat Emir Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye
Son güncelleme: 11:19 11.08.2020
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