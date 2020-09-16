Corona virüslü hasta iş yerinde bulundu

Elazığ’ın Şehit İlhanlar Caddesi’nde iş yeri bulunan ve Covid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Evinde bulunamayan şahsı polis, karantinada olmasına rağmen iş yerini açarak satış yapmaya başladığı dükkanında yakaladı.

Polis, hemen sağlık ekiplerine bildirerek ambulans istedi. Bu sırada şahsın polise, “Adam mı öldürdüm” dediği bunun üzerine ise polisin ise “Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun” dediği öğrenildi.

Şahıs ambulansla öğrenci yurduna götürüldü. (İHA)