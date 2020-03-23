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Corona virüsü tedbirleri kapsamında Bursa’daki tarihi çarşı kapatıldı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Bursa'da alışveriş merkezlerinin ardından 4 bin mağaza bulunan tarihi Kapalı Çarşı da bir hafta süresince kapalı kalacak.

Halil ATAŞ / Bursa
17:42 -
Haberler Gündem
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Bursa’daki tarihi çarşı kapatıldı!

Bursa’da corona virüsü ile mücadele kapsamında 700 yıllık tarihi Kapalı Çarşı bir hafta süresince kapatıldı.

450 dönümlük Hanlar Bölgesi’nde bulunan Kapalı Çarşı’da 4 bin iş yeri yer alıyor.

Kapalı Çarşı esnafı kararı yerinde olduğunu belirterek tek tek kepenk indirmeye başladı.

FOTO: SÖZCÜ

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Kapalı Çarşı yönetiminden ise konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Değerli esnaflarımız, Kapalı Çarşı yönetimimiz valilik ve Emniyet Müdürlüğü’nün onayıyla 30 Mart pazartesi gününe kadar kapatma kararı almıştır. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz” denildi.

Bursa Corona Emniyet Pazartesi Sözcü
Son güncelleme: 18:05 23.03.2020
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