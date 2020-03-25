Corona virüsü tespit edilen Çeşme Limanı’ndan şoke eden görüntüler

Ticaret Bakanlığı, Ulusoy Çeşme Limanı ile İtalya–Trieste Limanı arasında düzenlen gemi seferlerinde corona virüsü salgınına karşı önlemlerin yetersiz olduğu eleştirilerine dair açıklama yapmıştı. Bakanlık, mürettebatın gemiden çıkışına ve karada çalışanlar ile temasına izin verilmediğini belirtmişti. Açıklamada, gemi ve araçlar dezenfekte edildiği ifade edilmişti. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat, bakanlığın açıklamasına Trieste Limanı'ndan Ulusoy Çeşme Limanı'na gelecek gemide çekilmiş fotoğraflarla yanıt verdi.

İLGİLİ HABER Corona virüs tespit edilen Çeşme Limanı'nda akılalmaz ihmaller zinciri

GEMİCİ CORONA ŞÜPHESİYLE HASTANEDE

Geçen pazar gecesi Ulusoy Çeşme Limanı'nda incelemede bulunan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat, bu kez İtalya'nın Trieste Limanı hakkındaki araştırmasını açıkladı. Gemide çalışan personelin İtalyanlarla sürekli temas ettiğini belirten Polat, “Bakanlık tüm uyarılarımıza rağmen önlemlerin alınması için yeterli bir adım atmıyor. Dün Trieste Limanı'ndan Çeşme Limanı'na gelen “Ulusoy 14” adlı ticaret gemisinde K.C.C. adında bir personel Corona Virüsü şüphesi ile sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye götürüldü” dedi. Polat, Ulusoy Çeşme Limanı'nda görev yapan 30 yaşındaki kadın gümrük memurunda geçen hafta yapılan Coronavirüs testinin pozitif çıktığını da anımsattı.

İLGİLİ HABER Bakanlıktan Çeşme Limanı açıklaması!



ÇAMAŞIR SUYUYLA DEZENFEKTASYON YETERSİZ

Polat, 24 kişinin çalıştığı gemide yeterli dezenfektasyon çalışmasının olmadığını belirtti. Trieste Limanı'nda Ulusoy 14 RO-RO gemisindeki yükleme çalışmasının fotoğraflarını gösterenPolat, “İtalya'da TIR'lar gemiye sabitlenirken hiçbir güvenlik önlemi alınmamış. Evet, personeller gemiden karaya inmiyor ama tahliyeye gelen İtalyanlar ile sürekli temas halindeler. Ve İtalyan çalışanlar maskesiz. Dezenfekte etmek pompa ile gemi içerisinde olmaz. Ciddi bir dezenfektasyondan bahsediyorsak limana giren ve çıkan her şoförün dezenfekte edilerek giriş çıkışlarını sağlamak gerekir. TIR'ların dezenfekte edilmesi bir pompa yardımı ile değil, bir dezenfekte tüneli ile yapılır. Bunu yapmaktan bile aciz olduklarını görüyoruz. Gemileri çamaşır suyu ile temizlemek yeterli olamaz” diye konuştu.

İLGİLİ HABER 'İnsan hayatının ticaretle takası utancımız olacaktır'

PANSUMAN TEDBİRLERLE ÇÖZÜM BULUNAMAZ

Gümrük memurlarının hayatını riske atacak kararların verilmemesi gerektiğini vurgulayan Polat, “Biz ‘ticaret dursun’ demiyoruz. Ama ‘salgının cehennem yerine çevirdiği İtalya'dan yapılan ticarete toplum sağlığı için ara verin’ diyoruz. Gümrük muhafaza personeli ve memurlarının hayatı bu kadar ucuz olamaz. Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bir süreçte, bakanlığın anlattığı pansuman tedbirlerle çözüm bulunamaz. TIR'lar için X-Ray cihazı var. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memuru 25 kişi ile gümrükçülere herhangi bir test uygulamıyor” dedi.

İLGİLİ HABER Çeşme'de bir kişide Corona virüsü saptandı! 45 aile gözetim altında

İSTANBUL, YALOVA, MERSİN DE AYNI HATTA ÇALIŞIYOR

Polat, bu tehlikenin sadece İzmir Çeşme Limanı için değil, İtalya'ya RO-RO Gemisi seferleri gerçekleştiren Mersin, İstanbul ve Yalova hattında da söz konusu olduğunu söyledi. Polat, yetkililere, uyarıları dikkate almaları ve bilimsel tedbirleri uygulamaları çağrısı yaptı.