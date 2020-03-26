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Corona virüsünden ölen Dilek Tahtalı’nın son çağrısı ve mesajları yürekleri yaktı

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip corona virüsüne yenik düştü. Tahtalı'nın, virüsün etkisini gözler önüne seren paylaşımları dikkat çekerken, virüsünün ciddiye alınmasını çağrısını içeren bir mesajı da paylaştığı görüldü. Tahtalı, Türkiye'de resmi olarak açıklanan ilk vakadan 3 gün önce yaptığı paylaşımda "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..." ifadelerini kullanmış.

11:11 -
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Corona virüsünden ölen Dilek Tahtalı’nın son çağrısı ve mesajları yürekleri yaktı

33 yaşındaki Dilek Tahtalı, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsünden yaşamını yitirdi. İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

SAĞLIK SORUNLARI

Hastanede bir süre tedavi gören Dilek hayata tutunamadı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı’nın evin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.

“YAKAMI BIRAK”

Tahtalı’nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı’nın Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 10 marttan önce yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

* 7 MART… Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri…

* 9 MART… Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım…

Öte yandan 9 Şubat’ta Tahtali’nın corona virüsünün ciddiye alınması çağrısını içeren bir tweeti paylaşması dikkat çekti.

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Son güncelleme: 11:16 26.03.2020
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