Corona virüsünün ‘iş kazası’ sayılmamasına CHP’li Çakırözer’den tepki: Kabul edilemez

SGK'nın 7 Mayıs'ta yayınladığı özel genelge sonucunda salgın nedeniyle Covid-19 hastası olan çalışanlar iş kazası statüsünden yararlanamayacak. Böylece hastalığa yakalanan çalışanın işverene tazminat davası açmasının önüne geçiliyor. Salgına yakalanıp hayatını kaybeden çalışanın ailesine gelir bağlanma hakkı da ortadan kalkıyor.

MECLİS’E TAŞIDI

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hemşireler Günü’nde Eskişehir’de sağlık çalışanları ile genelgeye tepki gösterdi. Çakırözer, corona virüsünün sigortalı tüm çalışanlar için ‘iş kazası’ sağlık çalışanları için de ‘meslek hastalığı’ olarak sayılması gerektiğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Çakırözer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

”TUTUM MANTIK DIŞI”

Çakırözer, şöyle konuştu:

* Genelgeyle özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, kargo ve taşımacılık sektöründe çalışanlar, kuryeler, market çalışanları yani yoğun hastalık riski altında çalışanlar görmezden gelinmiştir.

* İş yerinde çalışırken koruyucu ekipman ve yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadığı için salgına maruz kalan çalışanlar, haklarını alamayacak.

* Corona virüsü birçok ülkedeki sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak değerlendirildiği bir ortamda bu tutum mantık dışıdır, kamu vicdanı açısından düzeltilmelidir.

”YÜZDE 47’Sİ CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE”

Nisan ayında hayatını kaybeden işçilerin yüzde 47’sinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Çakırözer, sözlerine şöyle devam etti:

* Salgın süresince binlerce emekçimiz çalıştırılmaya devam etti. İSİG verilerine göre, nisan ayında en az 103 işçi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

* Başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere salgında çalışmaya devam eden on binlerce emekçimiz corona virüsünün meslek hastalığı, iş kazası kapsamına alınmasını beklerken, SGK’nın yayınladığı bu genelge kabul edilemez.

* Devlet bu genelge ile salgın döneminde çalıştırılan insanları ve onların mağduriyetlerini görmezden gelmiştir.

BAKAN ZÜMRÜT’E SORDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer, şu soruları sordu:

* 11 Mart itibariyla Covid-19 teşhisi konulan SGK’ya kayıtlı çalışan sayısı kaçtır? SGK genelgesine yani 7 Mayıs tarihine karşın Covid-19 nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran ve ‘iş kazası’ veya ‘meslek hastalığı’ olarak kayıt edilen çalışan sayısı kaçtır?

* SGK genelgesine kadar Covid-19 teşhisi nedeniyle ‘iş kazası’ veya ‘meslek hastalığı’ olarak kayıt altına alınan vatandaşlarımızdan kanunda belirtilen haklardan herhangi birinden yararlanan sigortalı çalışanı var mıdır? Varsa kanundaki hangi haklardan yararlanmışlardır, sayıları kaçtır? Sağlanan haklar kapsamında yapılan ödeme tutarları toplamı nedir?

* SGK genelgesindeki ‘salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması’ kararının hak kayıplarına neden olduğu genelgeyi değiştirmeyi veya iptal etmeyi, değiştirmeyi düşünüyor musunuz?

* İş yerinde ve çalışma koşulları nedeniyle salgına maruz kalan çalışanların hak kayıplarını gidermek için önlem alındı mı? Alındıysa önlemler nelerdir?