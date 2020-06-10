Coronada sevindiren haberi başkan verdi: 1 aydır vaka görülmedi

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve birlik üyesi esnaf, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette corona virüsü salgınına karşı ziyaretçiler sosyal mesafe kuralı düzeninde yerlerini alırken; maske kullanımına da dikkat ettiler.

Birlik Başkanı Kemal Cingöz, ziyarette corona virüsü salgını sürecinde esnafa destek veren CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

“YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ”

Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada corona virüsü krizinin büyük bir bölümünün atlatıldığını ve Türkiye'nin normalleşme sürecine geçtiğini belirterek şunları söyledi;

*Edirne'de yaklaşık bir aydır yeni bir vaka görülmedi. Yeni normalleşme ile birlikte tedbirleri de elden bırakmadan maske, sosyal mesafe, fizik mesafe, dezenfektan, hijyen tedbirlerini bırakmadan yaşamaya devam edeceğiz.

*Bu yeni döneme, yeni normalleşmeye hepimizin uyum sağlaması gerekiyor. Bu süreçte hepimiz gerçekten çok çalıştık. Edirne Belediyesi olarak vicdanen de müsterihiz.

*Vatandaşlarımıza, tüm evlere, tüm iş yerlerine, ulaşabildiğimiz herkese ulaştık. Başkan Yardımcım Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun koordinatörlüğünde gerçekten belediye personelimiz çok çalıştı, iyi çalıştı. Biz de çok memnunuz, vatandaş da çok memnun.

“KIRKPINAR TARİHİNİ BELİRLEMEDİK”

3-4 ve 5 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan ve corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında da açıklamalarda bulunan Gürkan; “Yeni normalleşme ile birlikte pozitif vaka sayısı artıyor mu, artmıyor mu diye Haziran ayındaki sonuçlara bakacağız. Çünkü yağlı güreş bir temas sporu. O yüzden hem pehlivanları, hem de seyircileri riske atmamak adına Haziran ayında ortaya çıkan sonuçlara göre 3 Temmuz'da Kırkpınar Güreşleri'ni ne zaman ve nasıl yapacağımıza birlikte karar vereceğiz” dedi.

“BEKLENENİN ÜZERİNE PERFORMANS SERGİLEDİ”

Birlik Başkanı Kemal Cingöz de ziyarette yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ederek; “Bu pandemi sürecinde sizin şahsınızda çalışma arkadaşlarınızdan esnaf ve sanatkâr arkadaşlarımız çok fayda gördü. Şu açıklıkla söylemem gerekir ki Edirne Belediyesi beklenenin üzerinde bir performans sergiledi. Onun için ben ve arkadaşlarım bize teşekkür etmek adına sizi ziyaret etmek istedik” dedi.

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