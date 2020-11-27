Coronaya yakalanan CHP’li Özkan: Neredeyse ölmek üzereydim

Tuncay Özkan, Covid-19 tedavisinin 27. gününde hastaneden paylaştığı bir video ile sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Özkan’ın paylaştığı videoda konuşurken nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

Sağlık durumu açısından önceki günlere göre çok daha iyi olduğunu belirten Özkan şu ifadeleri kullandı:

* Daha sağlıklıyım, kendim nefes alıp verebiliyorum. Covid tedavim bitti diyebilirim. Ancak Covid'in bende yarattığı bazı rahatsızlıklar var akciğerde ve diğer organlarda. Onlarla ilgili mücadelemiz üç ay kadar daha devam edecek. Ama ben de önümüzdeki haftadan itibaren hayata katılacağım, sizlerle birlikte olacağım. Sağlığım şu anda gayet iyi. Covid'den ve diğer hastalılardan yatmakta olan herkese şifa diliyorum. Bir an önce iyileşmelerini diliyorum.u.

“BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜLER”

Corona virüsü konusunun önemine dikkat çeken Özkan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Covid konusunda farkındalığı artırmak çok önemli. Covid'den neredeyse ölmek üzereydim. Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne çok teşekkür ediyorum, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Beni hayata döndürdüler. Acil bakımdaki bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, ambulans personeline, herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

* Sizlere dualarını için, iyi dilekleriniz için, temennileriniz için, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Var olun, iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günlerde, sağlıcakla kalarak birlikte, kocaman mutlu bir Türkiye, mutlu bir dünya için mücadeleye devam ediyorum.

İlginizi Çekebilir Türkkan: Türkiye'de 8 dakikada 1 kişi coronadan ölüyor