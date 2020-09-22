Coronaya yakalanan sunucu: İlaçlarım bitti, ne arayan ne de soran var!

Konya'da yerel bir televizyon kanalında program sunucusu olan Fatih Güneş, 5 gün önce corona virüsüne yakalandı.

PCR testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlatan Güneş, “Öyle arabayla eve götüren yok. Ev kapısına ilaç getiren yok. İl ve ilçe sağlıktan arayan yok. Kapıya gelen filyasyon ekibi yok. Kontrole gelen polis yok. İftira ettiğimi düşünen varsa dava açayım hepsine” dedi.

“HASTALIK CİĞERLERİME KADAR İNMİŞ DURUMDA”

Hastalığı ağır geçirdiğini ifade eden Güneş, “Ciğerlerime kadar inmiş durumda. Nefes darlığı yaşıyorum. Ateşim çok yüksek. Bütün eklemelerim ağrıyor. Şu an kullandığım ilaçlar bitti. Ne arayan ne de soran var” dedi.

“İSTESEM ONLARCA KİŞİYE TEMAS EDEBİLİRDİM”

“Türk Tabipler Birliği'ne saldıranlar yaşadığım süreci yaşasalar bana hak verecekler” diyen Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Ziraat Bankası’na 300 TL borcu olanı 30 dakikada bulan devlet, Cumhurbaşkanını eleştiren kişiyi 10 dakikada yolda yakalayan polis, Sağlık Reformu ile çağ atlattığını iddia eden bakanlık konu vatandaş sağlığı olduğunda, bu durumda işte.

* İstesem 4 gündür dışarda geziyordum, onlarca kişiye temas edebilirdim, filyasyon ekibi gelip temas ettiklerimi dahi sormadı. ‘Sordum’ diyorlarsa buyursunlar. Evimin önünde 24 saat kayıt yapan kamera var, tespit edilmesi kolay.

BAKAN KOCA FARKLI KONUŞMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acil ile hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.