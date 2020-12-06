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Coronaya yakalanmıştı… CHP’li Başkan hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklayan Ardahan Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir, hastaneye kaldırıldı.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 14:16, 06/12/2020
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Coronaya yakalanmıştı… CHP’li Başkan hastaneye kaldırıldı

Ardahan Belediye Başkanı CHP’li Faruk Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüse yakalandığını açıklamıştı. Demir dün gece Ankara Başkent Hastanesine sevk edildi.

“TEDBİR AMAÇLI GİTTİ”

Belediye Başkanı Faruk Demir'in son durumuyla ilgili bilgi aldığımız CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, ”Başkanımızın çok ağır bir durumu yok, aldığım bilgiye göre olumsuz bir şey yaşanmaması için önlem amacıyla gitti” diye konuştu.

CHP’Lİ BAŞKAN CORONAYA YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Faruk Demir corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu;

“Değerli hemşehrilerim, sevgili dostlarım, kesin tanı konulamamakla birlikte, güçlü belirtiler sebebiyle, Covid-19 tedavi ilaçlarını kullanmak kaydıyla 2 haftalık ev karantinamın 4’üncü günündeyim. 11 gün daha sizlerden ayrı kalacağım. Maalesef Belediyemizde de vaka sayısı çok. Esnek çalışmaya geçtik. Bu sıkıntılı süreci lütfen evlerimizde geçirelim. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım kabul edin. Çok şükür hafif baş ağrısı dışında bir sıkıntım yok. Selam saygı ve sağlık dileklerimle. Birbirimizi kucaklayacağımız günlerin özlemiyle. Hoşça kalın. Belediyemizin iş ve işlemlerini bir müddet daha belediye başkanlık lojmanından yürüteceğiz”

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