Çorum’da muhalefet isyan etti: Açın artık şu hastaneyi

2018 yılında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılmasının ardından kent merkezindeki devlet hastanesi kapatıldı. Ancak corona virüs vakalarını son günlerde hızlı bir şekilde artması üzerine yeniden açılması için vatandaşlar ve 5 siyasi parti temsilcileri harekete geçti.

Artan vakalar nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yer kalmadığı için hastaların ilçe hastanelerine nakledilmesine tepki gösteren 5 siyasi partinin temsilcisi eski devlet hastanesinin tekrar açılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

KAPATMASALARDI BU DURUMDA OLMAZDIK

Hastane bahçesinde CHP, İYİ Parti, SP, DEVA ve Gelecek Partisi İl Başkanları ile vatandaşlar bir araya gelerek açıklama yaparak “Açın artık hastaneyi” diye slogan attı. Mevcut hastanenin dolduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, siyaset yapmak için burada olmadıklarını vurgulayarak, “Buraya bir siyasetçi olarak değil, bir baba, bir evlat, bir abi, bir kardeş olarak geldik. Bizim de ailemiz var. Bizim de ailelerimizde hastalarımız var.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer yok, yatak kalmadı. Hastalarımız ilçelere gönderiliyor ve maalesef ilçelerde de hastaların konteynerlerde kalmak zorunda. Kronik rahatsızlığı olanlar var, ameliyat olması gerekenler var. Bizler eski devlet hastanesi kapanmasın dediğimizde kapatılmasaydı, şu an bu durumda olunmazdı.

Eski devlet hastanesinin açılmasının tam zamanı. Cumhurbaşkanının talimatına rağmen hastane açılmadı. Lütfen bu hastanemizi acilen açın. Burada insanların sağlığı söz konusu. En önemli şey sağlık” diye konuştu.

BU SİYASİ BİR PROPAGANDA DEĞİL

Daha sonra sırayla konuşma yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, SP İl Başkanı Faruk Çetin ve DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, 5 parti temsilcilerinin bir araya gelmesinin siyasi bir propaganda olmadığı belirterek, kentte yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekmek için vatandaşların da kendilerine destek vermelerini istedi.