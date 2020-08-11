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Çorum’da yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Bayat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 3 kişi feci şekilde hayatını kaybederken evde oldukları ileri sürülen 2 çocuk bulunamadı. Ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

İsmail AKDUMAN
19:31 -
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Çorum’un Bayat ilçesinin Yatukçu mahallesinde Ömer Çetin'e ait olan ahşap evin giriş kısmında başlayan yangın kısa sürede bütün evi sardı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisindeki evi güçlükle söndürebildi.

Bu sırada Çetin’in akrabaları ve komşuları feryat edip sinir krizi geçirdi. Evin içinde yapılan araştırmada ise 2’si çocuk 3 kişinin cesetleri bulundu.

Vatandaşları evde 2 çocuk daha kaldığını söylemesi üzerine arama çalışmalarına devam eden ekipler, çocuklara ulaşamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının sebebininde araştırıldığı belirtildi.

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Son güncelleme: 19:51 11.08.2020
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