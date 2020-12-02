Covid-19 salgını düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerini de azalttı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere tüm denizlere ait kıyaslamalı düzensiz göç istatistiklerine göre, bu yıl önceki yıla göre deniz yoluyla Yunan adalarına geçme olayları ve kişi sayısında belirgin azalma oldu. Kasım ayı sonu itibariyle geçtiğimiz yıl denizlerdeki operasyonlarda yakalanan, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin denize ittiği için kurtarılan düzensiz göçmen sayısı 57 bin 165 iken, bu yıl aynı dönemde 19 bin 130 kişi oldu.

COVİD-19 SALGINININ ETKİSİ OLDU

Geçmiş yıllarda sonbahar ve kışın gelmesiyle artış gösteren olayların bu yıl gerilemesinde dünyayı ve Avrupa'yı kasıp kavuran Covid-19 salgının etkisi büyük oldu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 194 olayda 6 bin 401 göçmen ele geçirilirdi. 2020'de ise aynı dönemde bu sayı 46 olayda bin 180 oldu.

YAKALANAN ORGANİZATÖR ARTTI

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kaçış olaylarını organize edenlere yönelik yoğun mücadelesi sonucu, bu yıl yakalanan organizatör sayısında ise artış yaşandı.