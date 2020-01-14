Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler, ama hamdolsun başaramadılar.

*Başka bir ülkenin başına gelse asla altından kalkamayacağı nice badireyi, milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik.

*Bölgemizde, Türkiye'yi dışarıda bırakmaya, hakkımızı ve hukukumuzu gasp etmeye yönelik her oyunu, çok daha büyük hamlelerle boşa çıkarmayı sürdürüyoruz.

*Suriye'den Libya'ya kadar, sınırlarımız dışında attığımız adımlar da, kendi güvenliğimiz ve çıkarlarımızı korumaya, dostlarımızın ve kardeşlerimizin mağduriyetini engellemeye yöneliktir.

*Tarihinin hiçbir döneminde sömürge, katliam, zulüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma lekesi bulunmayan bir millet olarak, bize yakışan tavır ne ise, onu ortaya koyuyor, onu sergiliyoruz.