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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında

Konuşmasının başında, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı hakkında yaptığı “Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık” sözlerine değinen Erdoğan "Deniz Baykal'a Libya konusunda gösterdiği devlet adamı tavrı için teşekkür ediyorum." dedi.

12:05 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler, ama hamdolsun başaramadılar.

*Başka bir ülkenin başına gelse asla altından kalkamayacağı nice badireyi, milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik.

*Bölgemizde, Türkiye'yi dışarıda bırakmaya, hakkımızı ve hukukumuzu gasp etmeye yönelik her oyunu, çok daha büyük hamlelerle boşa çıkarmayı sürdürüyoruz.

*Suriye'den Libya'ya kadar, sınırlarımız dışında attığımız adımlar da, kendi güvenliğimiz ve çıkarlarımızı korumaya, dostlarımızın ve kardeşlerimizin mağduriyetini engellemeye yöneliktir.

*Tarihinin hiçbir döneminde sömürge, katliam, zulüm, mazlumu ezme, güçlüye teslim olma lekesi bulunmayan bir millet olarak, bize yakışan tavır ne ise, onu ortaya koyuyor, onu sergiliyoruz.

Son güncelleme: 12:16 14.01.2020
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