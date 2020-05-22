Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısı öncesinde il başkanlarına hitap etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Ülkemiz ve dünyada günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır. Yeni bir düzene geçiyoruz. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımızda salgını yenmemiz yetmiyor.

“EN KÜÇÜK İHMAL SALGININ HORTAMASINA YOL AÇABİLİR”

* Dünyanın tamamında salgın etkisiz hale gelecek ki rahat bir nefes alalım. Sizlerden illerinizdeki maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyet gösterilmesini istiyorum.

* Teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir.

CAMİLERE YÖNELİK PROVOKASYON

* Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

* İzmir’de alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe buna seviniyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır.

* CHP Genel Başkanı’nın buhrandan çıkış diye dillendirdiği hususların hiçbiri de sadra şifa olacak bir teşhis veya teklif içermiyor.

* Salgın başladığında CHP’liler garip bir heyecana kapıldı. Hükümet yıkılacak meydan kendilerine kalacaktı. Krizi fırsata çevirme heyecanı tüm belliklerini kaplamıştı. Rabbimin yardımı ve milletimizin desteğiyle bu salgın krizini geride bırakıyoruz.

* Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı isimler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Bu milletin vicdanından her şey Allah’ın ziniyle döner. Biz bundan sonra da yürüttüğümüz görevlerdeki tüm sorumluluğu üstlendik.

IMF AÇIKLAMASI

* IMF defterini 2013’ün Mayıs ayında kapattık. O defteri bir daha açmayacağız. Söyledik ama CHP hala saldırıyor. CHP’nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye’yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır.

* Ülkemizi IMF’nin boyunduruğuna sokmak için beyhude çabaladıklarını CHP’lilere söylemek istiyorum.

* Bu yıl 27 Mayıs’ta inşallah Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışını yapacağız. Şimdi orayı çok farklı bir konuma taşıdık. 27’sinde böylece adını da Yassıada olarak değil, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak anacağız.

* Hep birlikte Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.