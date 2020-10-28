Cumhuriyet kutlamalarında CHP’li milletvekili isyan etti: Siz AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız

Cumhuriyet'in 97'nci yılı nedeniyle Bekilli Kaymakamlığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da törene katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunuşunun ardından çelenk koyma töreni ile biten katılımcıların isimleri tek tek anons edildi. Fakat alanda bulunan Karaca'nın ismi okunmadı.

“TÜM İLÇE BURADA OLDUĞUMUZU BİLİYOR”

Tören sonrasında Karaca ile Bekilli Kaymakamı Şeyma Aktaş arasında tartışma yaşandı.

Karaca isminin kasıtlı olarak okunmadığını söylerken Aktaş, “Bu kaymakamlığın çelenk koyma etkinliği. Kesinlikle kasıt yok” diye konuştu. Karaca ise “Biz çelenk koymak için gelmedik. Cumhuriyet Bayramı'nda Bekilli'de olmak için geldik. Tüm ilçe burada olduğumuzu biliyor” diye konuştu.

“İKİ KEZ UYARDIK”

Karaca etkinliğe katılmadan yaklaşık iki saat önce kaymakamlık görevlilerinin aranarak çelenk sunma törenine katılacaklarını söylediklerini belirterek, “Kaymakamlığa tören öncesinde katılacağımızı bildirdik. Daha sonra tören alanında hatırlatma yaptık. İsmimin buna rağmen anons edilmemesi üzerine bir kez daha uyardık. İlin milletvekili olarak Bekilli'deki resmi törene katıldım ama burada yok sayıldım” ifadelerini kullandı.

“AKP'NİN İLÇE BAŞKANI DEĞİL KAYMAKAMSINIZ”



Karaca sözlerini şöyle sürdürdü;

*Törene katılacağım bilgisi nezaketen iletilmiş ancak tören saati gelip sunucu daire müdürlerine dek katılanları ismen okurken ismime yer verme gereği duyulmamıştır.

*Üstelik nezaketen tekrar hatırlatma yapılmış ancak tavır değişmemiştir. Bizler için böylesine özel, anlamlı bir günde Milletin Vekilinin Bekilli'de olduğunu halk bilirken Bekilli Kaymakamı Şeyma Aktaş'ın nahoş tutumu ve milletin vekilini görmezden gelinen bu tavır kabul edilmez.

*Siz AKP'nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız. Sizler, bulunduğunuz makamlara Cumhuriyet sayesinde gelen kamu görevlilerisiniz. Şahsıma değil millet iradesine yönelik bu tavrı bu halka hakaret sayarım.

*Bekilli kaymakamının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na gölge düşmesine izin vermesini kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Bu yakışıksız olayı halkımız adına kınıyorum.