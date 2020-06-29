Davutoğlu: Dün FETÖ’nün yapmak istediğini bugün hükümet yapmak istiyor

Partisinin haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, “Bu rakamları size verenler en yakınlarınız bile olsa ya matematik bilmiyorlar ya da bilinçli bir şekilde sizi gülünç duruma düşürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“4 GENCİMİZDEN BİRİSİ İŞSİZ”

Davutoğlu, AKP iktidarının genç işsizlikte rekor artışlar yaşanmasına yol açtığını ileri sürerek, 1990'lardan beri en yüksek genç işsizlik oranına son dört yıldır çıkıldığını söyledi.

Davutoğlu, “Bu iktidar yüzünden liyakatin yerini adam kayırmacılığına, alın terinin yerini akraba kayırmacılığına bıraktığından beri gençlerimiz iş bulamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri her dört gencimizden birisi işsiz durumda. Daha da kötüsü hızla iş bulmaktan, hayata atılmaktan, ekmeğini kazanmaktan ümidini kesen kız-erkek gençlerimizin sayısı artıyor. En verimli çağlarında hayatın içerisinde olması gereken gençler evlerinde oturuyorlar. Gençlerimiz iş aramaz duruma geliyorlar” açıklamasında bulundu.

“GENCECİK POLİSLERE DEDESİ YAŞINDAKİ İNSANLARI OTOBANLARDA KOVALATTILAR”

AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden ‘Savunma Yürüyor’ sloganıyla yürüyen baro başkanları ve avukatların Ankara’ya girişinde yaşananları hatırlatan Davutoğlu, “Yine polise, sopaya ve zora sarıldılar. Gencecik polislere babası hatta dedesi yaşındaki insanları otobanlardan kovalattılar. Bu bağlamda baro başkanlarını bulundukları yerde ziyaret ederek dayanışma göstermek isteyen genel başkan yardımcılarımız da engellendi” dedi.

“O GÖRÜNTÜLERDEN SONRA DEMOKRASİDE YAŞADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİR MİYİZ?”

“En temel anayasal hak olan seyahat özgürlüğü, toplantı yapma özgürlüğü beşinci sınıf bir otoriter rejimdeymişiz gibi ihlal edildi” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “O görüntülerden sonra bir demokraside yaşadığımızı söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

Avukatları otobanlarda kovalanan, şehir girişlerinde itilip kakılan bir ülkede demokrasinin olmadığını savunan Davutoğlu, “Avukatlar bile, baro başkanları bile ifade hürriyetini kullanamazsa sıradan vatandaş, gençler, kadınlar, emekçiler, bu insanlar nasıl konuşsunlar? İktidar hakaret etmeden, tehdit etmeden, aşağılamadan, düşmanlaştırmadan cümle kuramıyor” şeklinde konuştu.

“DÜN FETÖ'NÜN YAPMAK İSTEDİĞİNİ BUGÜN İKTİDAR İSTİYOR”

‘Ben yaptım oldu' zihniyetinin bugün değiştirmek istediği barolardan bir farkı olmadığını ifade eden Davutoğlu, “Dün FETÖ'nün AKP’ye yaptığını bugün hükümet başkalarına yapmak istiyor. Dün HSYK'yı tekeline almak isteyen FETÖ'nün yapmak istediğini bugün iktidar zihniyeti istiyor” dedi.

“DEMOKRASİDEN, EŞİTLİKTEN YANA OLMAK BU KADAR MI ZOR?”

Hükümetin çoklu barodan yana olduğunu ileri süren Davutoğlu, şunları söyledi;

*İktidar bu yaptığı ile hukuk sisteminin en temel ayaklarından savunmanın mezheplere, etnik kimliklere göre bölünmesi ihtimalinin farkında bile değil. Ya da daha kötüsü çok iyi farkında ve bizzat bu bölünmeyi istiyor.

*Siz Alevi baro, Sünni baro, ulusalcı baro, kürtçü baro, sağcı baro, solcu baro, AK Parti'li baro CHP'li baro mu kurmak istiyorsunuz? Hanginizin neresini düzeltelim?

*Herkes keseri kendine yontma derdinde. Yahu demokrasiden, eşitlikten, çoğulculuktan, farklılıkların temsilinden yana olmak bu kadar zor mu?

“BU AÇIK BİR AKIL TUTULMASI VE SORUMSUZLUKTUR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye'yi Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız' sözlerini eleştiren Davutoğlu, “İlk 20'de kalabilmesi dahi gören gözler için artık ciddi bir risk halini almıştır. Bakın bu açık bir akıl tutulması ve sorumsuzluktur. Ülkenin Cumhurbaşkanı çok rahat bir şekilde Türkiye'nin üç yıl sonra dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğini ve bu hedefe en yakın noktada olduğumuzu iddialı bir şekilde söylemektedir” ifadelerini kullandı.

“HEDEFTEN HİÇ BU KADAR UZAKLAŞMAMIŞTI TÜRK EKONOMİSİ”

Davutoğlu, Türkiye'nin dünyada ilk on ekonomi içerisine girmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, “Bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında kalması bile tartışmalı hale gelmiştir. Bırakın dünya sıralamasında ilk 10 hedefine yakın olmayı uzun süredir hedeften hiç bu kadar uzaklaşmamıştı Türk ekonomisi. Bu rakamları size verenler en yakınlarınız bile olsa ya matematik bilmiyorlar ya da bilinçli bir şekilde sizi gülünç duruma düşürmek istiyorlar” açıklamasında bulundu.

“ARTIK ALIŞKANLIK OLDU”

Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile 400’den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirilmesini eleştiren Davutoğlu, “Artık iki üç haftada bir yeni gümrük tarifeleri yayımlamak ve yüzde 30'lara ulaşan ilave vergi artışları yapmak bir alışkanlık oldu” dedi.

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