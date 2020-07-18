Davutoğlu: Otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da partisinin Meram ve Karatay ilçe kongrelerine katıldı. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına AKP'den ayrılış sürecini anlatarak başlayan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Kendinize çekidüzen verin diye çağrı yaptığımızda her zaman Hazreti Ömer'in ahlakından bahsedenler, Hazreti Ömer'in bir Cuma hutbesinde kendisine kılıç çekerek hesap soran sahabeye gösterdiği sabrı göstermediler.

* Cevap vermediler, hesap vermediler, biz haklıyız diyemediler. Şunu dediler: Çıkın bu partinin dışına deyip bizi ihraç ettiler ve demokrasi tarihimizde ilk defa bir parti genel başkanını sadece hakkı söylediği ve sadece yeni bir hale davet ettiği için ihraç istemiyle disipline gönderdiler.

“70 İLÇEDE KONGREMİZİ YAPTIK”

64 ilde partisinin il başkanlarını atadıklarını belirten Davutoğlu, “Birçok baskıya ve medya ambargosuna rağmen 64 ilimizde il başkanımızı atadık. 300'ü aşkın ilçemizde örgütlendik. Bugün itibariyle 70'i aşkın ilçemizde kongremizi yaptık. İnşallah gelecek hafta da Batman'da ilk il kongremizi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ANADOLU’YU AYAĞA KALDIRIRIM”

Partisinin seçime girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceğini aktaran Davutoğlu, şunları söyledi:

* Kimseye ihtiyacımız olmadan yapılacak ilk seçimde Gelecek Partisi sembolü çınar altında buluşanlar seçime gireceklerdir. Kimse bunu engelleyemez.

* Onlar bizi susturmaya çalışsalar, medya ambargosu uygulasalar, biz sadece halkın karşısına geçip selam veririz. Hani Arakanlılara ‘Selamun Aleyküm' demiştim ya ve binlerce Arakanlı ‘Aleyküm Selam' demişti ya, Anadolu'ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm' derim bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimse engel olamaz.

“BİZ DAVAYI TERK EDENLERİ TERK ETTİK”

Kendisi ve arkadaşlarının davayı terk etmediklerine vurgu yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bir sefer söylemiştim, tekrar söylüyorum. Biz davayı terk etmedik. Biz davayı terk edenleri terk ettik.

* Davanın değerlerini ayaklar altına alanları terk ettik. Dava diye diye yandaşlarını zengin edenleri, akrabalarını makam sahibi yapanları terk ettik.

“ANKETLERE BAKMAYIN”

“83 milyonu kuşatan bir parti kurduk” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Hangi dini inanıştan, hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden, hangi mezhebi anlayıştan, hangi ideolojiden olursa olsun 83 milyonu kuşatan bir partiyiz.

* Onlar ise; Yüzde 50 artı biri aldıkları zaman yüzde 49'u milletin dışında sayan, kendilerinden farklı düşünen herkese hain yaftası vuran, dışlayıcı ve otoriter bir anlayışın temsilcisi oldular.

* Biz bugün Gelecek Partililer olarak Türkiye'nin her yerine gideriz. Her bölgede örgütleniyoruz. Hiç öyle anketlere falan bakmayın.

* Öyle bir dip dalgası geliyor ki; o dip dalganın üzerinde inşallah amiral gemisi Gelecek Partisi olacak.

“DOĞRU BİR KARARDI”

Ayasofya kararı için Danıştay'ı tebrik eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir, Danıştay'ı tebrik ediyoruz. Doğru bir karardı, arkasında dimdik durduk. Bundan sonra da duracağız.

* Geçtiğimiz günlerde zoom üzerinden yapılan uluslararası bir toplantıda, bunu gururla savundum. Ayasofya'nın açılması bir neslin özlemidir.